Yordan Álvarez repite dosis de dos jonrones y Astros vencen 4-3 a Rangers

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El quinto cuadrangular de Álvarez en tres juegos lo dejó con 20, la misma noche en que Munetaka Murakami alcanzó esa cifra con los Medias Blancas de Chicago. El toletero de Filadelfia Kyle Schwarber lidera las Grandes Ligas con 21.

Joc Pederson también pegó dos vuelacercas solitarios por los Rangers, llegó a seis en la temporada y terminó con tres imparables y anotó tres veces.

El segundo batazo de vuelta entera de Pederson acercó a Texas a una carrera en la octava, después de que los Astros se pusieran arriba 4-2 tras el jonrón de Álvarez, cuando Christian Walker anotó desde primera por un error de tiro del relevista Tyler Alexander en el toque de sacrificio de Taylor Trammell.

Álvarez conectó jonrones en juegos consecutivos por primera vez en sus ocho temporadas en las Grandes Ligas.

El primer tablazo solitario, ante Jacob deGrom, empató el juego 2-2 en la cuarta entrada. Álvarez abrió la octava con un batazo de 448 pies ante Alexander, quien había entrado al juego para el duelo entre zurdos. La pelota cayó no muy lejos del jonrón de 449 pies de Álvarez en la derrota de Houston 10-7 la noche anterior.

Los Rangers dieron base por bolas intencional a Álvarez con un corredor en primera en la novena, y Gavin Collyer ponchó a Walker para terminar la entrada.

El derecho de Houston Mike Burrows (3-6) igualó su salida más larga de la temporada con siete entradas, en las que permitió cinco hits y dos carreras, con seis ponches. El dominicano Enyel De Los Santos retiró a los últimos cinco bateadores de Texas, con tres ponches, para su cuarto salvamento. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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