Yelich rinde homenaje a Uecker tras guiar por fin a Brewers a su 1er título de Serie Mundial

El beateador designado de los Cerveceros de Milwaukee Christian Yelich calienta en la caja de bateo antes del Juego 5 de la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay el miércoles 28 de octubre del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

El homenaje de Yelich tras la victoria 4-1 de los Cerveceros en el Juego 5 sobre los Rays de Tampa Bay evocó un escenario de pospartido drásticamente distinto dos años antes, cuando Milwaukee no pudo sostener una ventaja de 2-0 en la novena entrada y cayó ante los Mets de Nueva York en el juego decisivo de una Serie de Comodines de la Liga Nacional.

Ese sería el último juego en la carrera de Uecker como narrador, después de que había estado relatando partidos durante las temporadas 2023 y 2024 mientras luchaba contra el cáncer de pulmón. Uecker mantuvo esa información en privado hasta su muerte y la compartió solo con un grupo selecto de personas, entre ellas Yelich.

Uecker cerró su transmisión del partido esa noche al decir: “Esa sí que dolió”, y luego entró añ vestuario en silencio y ofreció sus condolencias a los jugadores de los Cerveceros, un momento que se detalló en un documental sobre Uecker que se estrenó este año. A Yelich le costó contener sus emociones esa noche mientras hablaba de la parte más difícil de que una temporada terminara de esa manera.

“Para mí, fue hablar con Ueck”, dijo Yelich en ese momento. “Esa es una de las cosas difíciles. Todo lo demás, es lo que es. Es una manera dura de que termine tu temporada, pero hablar con Uecky a solas, fue duro”.

Eso hizo que este momento fuera aún más catártico para Yelich, quien ha estado con el equipo en todas sus celebraciones y desilusiones durante los últimos años, mientras la franquicia vivía una etapa de áuge.

El hombre que fue nombrado el primer capitán en la historia de la franquicia el mes pasado recibió felicitaciones en el terreno de juego del campocorto del Salón de la Fama Robin Yount, considerado el mejor jugador de todos los tiempos de Milwaukee. Yount fue el MVP en 1982, cuando los Cerveceros llegaron a la Serie Mundial, la única otra ocasión que llegar a esta instancia. Elogió a Yelich por ayudar a que los Cerveceros por fin lo consiguieran.

Yelich, de 34 años, y el lanzador Brandon Woodruff son los únicos jugadores que han estado con Milwaukee desde que iniciaron su racha de ocho apariciones en playoffs en nueve temporadas en 2018. Habían pasado por mucho dolor, ya que los Cerveceros batallaban para traducir su éxito de temporada regular en resultados en la postemporada.

“Todos esos momentos bajos, uno no se da cuenta en ese instante, pero esos momentos bajos te preparan para este momento”, expresó Yelich. “Sin ellos, esto no sería posible. A veces no se siente así en el momento cuando te está pasando, cuando estás en esos bajones. Puede ser duro a veces, pero te hace más fuerte. Hay lecciones que aprender de eso, y todo está orientado a momentos como este. Vaya si vale la pena”.

Los Cerveceros adquirieron a Yelich antes de la temporada 2018, y terminó convirtiéndose en el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional ese año cuando Milwaukee llegó al Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Estaba compitiendo por otro premio de MVP al año siguiente antes de fracturarse la rótula, la primera de una serie de lesiones con las que tendría que lidiar durante los últimos años.

Rendir en la postemporada

Yelich no solo estaba liderando en el clubhouse. También logró despegarse en la postemporada en el terreno de juego, mientras se recuperaba de una temporada regular en la que registró mínimos de su carrera en porcentaje de embasarse (.315) y OPS (.692).

Impulsó dos carreras en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, mientras los Cerveceros barrieron a los dos veces campeones defensores Dodgers de Los Ángeles.

En la Serie Mundial, Yelich conectó un triple impulsor en la primera entrada para poner a Milwaukee al frente de manera definitiva en la victoria 3-2 en el Juego 1, y se fue de 3-2 con una base por bolas y una carrera impulsada en la paliza 10-1 de los Cerveceros en el Juego 3. Anotó una de las cuatro carreras del club en el Juego 5, el que aseguró el título el miércoles.

Ahora por fin es campeón de la Serie Mundial. Ahora se pregunta qué podría estar pensando Uecker.

“Está sonriendo, amigo”, dijo Yelich. “Está sonriendo. De verdad desearía que hubiera podido estar aquí para ver esto. Eso lo habría significado todo para él. Pero como hemos dicho muchas veces, ha estado con nosotros en gran parte del camino. Lo mantenemos cerca de nuestros corazones. Este todavía es para Bob”.

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FUENTE: AP