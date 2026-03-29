Yelich pega jonrón en remontada de 6 carreras y Cerveceros vencen 9-7 a Medias Blancas

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Christian Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee, conecta un jonrón de tres carreras durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el domingo 29 de marzo de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

Milwaukee se vio abajo 7-2 en las primeras tres entradas antes de completar la remontada. Yelich puso al frente a los Cerveceros con el primer jonrón como bateador emergente de su carrera, un batazo con dos outs en un lanzamiento 2-2.

Munetaka Murakami, de Chicago, conectó jonrón por tercer juego consecutivo, en una causa perdida.

El batazo de Murakami, de 375 pies, ante Brandon Sproat en la segunda entrada lo convirtió en el cuarto jugador en la historia en conectar jonrón en cada uno de sus primeros tres juegos de carrera en las Grandes Ligas, según Sportradar.

Los Medias Blancas desperdiciaron una actuación de cinco carreras impulsadas de Colson Montgomery, quien conectó un grand slam en la primera entrada. Everson Pereira también conectó jonrón por los White Sox.

El dominicano Gary Sánchez conectó un jonrón de dos carreras por Milwaukee.

Por los Medias Blancas, el cubano Miguel Vargas de 5-2 con dos anotadas. El venezolano Everson Pereira de 4-2 con una anotada y una producida.

Por los Cerveceros, los venezolanos William Contreras de 4-1 con una anotada y Luis Rengifo de 4-1 con una anotada y dos producidas. El mexicoamericano Joey Ortiz de 4-1 con una anotada. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP