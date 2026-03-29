Diablos Rojos humillan a Matanzas 36-13 en la Champions League y firman paliza histórica

Ciudad de México — Los Diablos Rojos del México protagonizaron una de las victorias más contundentes en la historia reciente del béisbol internacional al aplastar 36-13 a los Cocodrilos de Matanzas en la Baseball Champions League Américas 2026.
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Diablos Rojos derrotan 36-13 a Matanzas en la Champions League, en una de las mayores palizas del béisbol internacional reciente
Ciudad de México — Los Diablos Rojos del México protagonizaron una de las victorias más contundentes en la historia reciente del béisbol internacional al aplastar 36-13 a los Cocodrilos de Matanzas en la Baseball Champions League Américas 2026.
El encuentro, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, dejó en evidencia la amplia diferencia competitiva entre ambos equipos en el cierre del round robin del torneo organizado por la WBSC.
El marcador final, inusual incluso para estándares ofensivos elevados, reflejó un dominio absoluto del conjunto mexicano desde las primeras entradas.
36 carreras en un solo juego
49 carreras combinadas
Matanzas, muy por debajo del nivel esperado
Los Cocodrilos llegaron ya eliminados con récord de 1-3, tras una campaña decepcionante:
De campeones en Cuba… a goleados internacionalmente
El contraste fue evidente. Matanzas había llegado como:
Campeón de la 64ª Serie Nacional
Récord dominante de 12-2 en playoffs
Diferencial de +58 carreras
Sin embargo, ese dominio no se tradujo en el escenario internacional.
Un torneo clave para Cuba
La participación tenía un peso adicional:
El objetivo era al menos igualar el subcampeonato logrado previamente… pero el resultado final dejó dudas sobre el nivel competitivo actual.
Un golpe al béisbol cubano
La derrota no solo impacta en el resultado deportivo, sino en la percepción internacional del béisbol cubano, históricamente considerado una potencia.
El marcador de 36-13 marca un punto de inflexión en ese debate.
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