Diablos Rojos humillan a Matanzas 36-13 en la Champions League y firman paliza histórica

Ciudad de México — Los Diablos Rojos del México protagonizaron una de las victorias más contundentes en la historia reciente del béisbol internacional al aplastar 36-13 a los Cocodrilos de Matanzas en la Baseball Champions League Américas 2026.

El encuentro, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú , dejó en evidencia la amplia diferencia competitiva entre ambos equipos en el cierre del round robin del torneo organizado por la WBSC .

El marcador final, inusual incluso para estándares ofensivos elevados, reflejó un dominio absoluto del conjunto mexicano desde las primeras entradas.

Embed - Cocodrilos de Matanzas vs Diablos Rojos del México Baseball Champions League 2026 . Resumen Completo

36 carreras en un solo juego

Matanzas, muy por debajo del nivel esperado

Los Cocodrilos llegaron ya eliminados con récord de 1-3, tras una campaña decepcionante:

Victoria ajustada ante CTBC Brothers (9-8)

Derrota ante Dantos de Managua (16-6)

Blanqueada ante Kane County Cougars (9-0)

Nueva caída ante Diablos Rojos (11-2)

Paliza final histórica (36-13)

De campeones en Cuba… a goleados internacionalmente

El contraste fue evidente. Matanzas había llegado como:

Campeón de la 64ª Serie Nacional

Récord dominante de 12-2 en playoffs

Diferencial de +58 carreras

Sin embargo, ese dominio no se tradujo en el escenario internacional.

Un torneo clave para Cuba

La participación tenía un peso adicional:

Cuba fue excluida de la Serie del Caribe 2026

Este torneo era su principal vitrina internacional

El objetivo era al menos igualar el subcampeonato logrado previamente… pero el resultado final dejó dudas sobre el nivel competitivo actual.

Un golpe al béisbol cubano

La derrota no solo impacta en el resultado deportivo, sino en la percepción internacional del béisbol cubano, históricamente considerado una potencia.

El marcador de 36-13 marca un punto de inflexión en ese debate.