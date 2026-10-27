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Yaxel Lendeborg anota 31 y los Warriors logran 1er triunfo al vencer 134-114 a los Nuggets

DENVER (AP) — Yaxel Lendeborg anotó 31 puntos y capturó 12 rebotes, y los Warriors de Golden State vencieron 134-114 a los Nuggets de Denver el lunes por la noche para conseguir su primera victoria de la temporada.

Yaxel Lendeborg, de los Warriors de Golden State, se cuelga del aro después de clavar el balón en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Nuggets de Denver, el lunes 26 de octubre de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Yaxel Lendeborg, de los Warriors de Golden State, se cuelga del aro después de clavar el balón en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Nuggets de Denver, el lunes 26 de octubre de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

La gran noche del novato procedente de Michigan ayudó a los Warriors a evitar su primer inicio 0-4 desde 2007-08. El equipo lanzó para un 54,1% de acierto en tiros de campo, incluidos 22 de 44 en triples, y superó a Denver en rebotes por 50-36.

Stephen Curry anotó 21 de sus 24 unidades en la segunda mitad. Terminó con 8 de 8 en tiros de campo para ayudar a que los Warriors se despegaran de manera constante de los Nuggets.

Nikola Jokic sumó 19 tantos, siete rebotes y 11 asistencias antes de ser sustituido con 3:33 por jugar y con los Nuggets abajo por 21. Denver permitió 74 puntos después del descanso.

Jokic reprendió a los aficionados de los Nuggets por abuchear el sábado por la noche en el partido inaugural en casa, después de que los Nuggets se vieran abajo por 23 puntos antes de reaccionar para una victoria 141-135 en tiempo extra contra Nueva Orleans.

Esta vez, algunos aficionados simplemente se retiraron temprano en un partido que comenzó tarde.

La frustración se desbordó para Aaron Gordon en el cuarto periodo, cuando le señalaron dos faltas técnicas y salió de la duela. Gordon anotó siete puntos.

Lendeborg acertó 9 de 19 en tiros de campo —1 de 8 desde más allá de la línea de tres puntos— y 12 de 13 desde la línea de tiros libres. Llegó al partido promediando 18,7 puntos y 8,3 rebotes.

Los Warriors recuperaron a Curry, Draymond Green y Brandin Podziemski después de que se perdieran el partido en Phoenix. Podziemski terminó con 18 puntos y un +33.

DeMar DeRozan añadió 21 puntos para Denver.

Denver no contó con Alpha Diallo (muñeca), Cameron Johnson (tobillo), Spencer Jones (isquiotibiales) y Julian Strawther (rodilla). ___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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