Yankees conectan 6 jonrones y todos sus titulares logran 2 hits en paliza 15-1 a Reales

Compartir en:









El dominicano Amed Rosario, de los Yankees de Nueva York, celebra su jonrón de dos carreras en el duelo del martes 26 de mayo de 2026, ante los Reales de Kansas City (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Fue la duodécima victoria consecutiva de los Yankees sobre los Reales.

El dominicano Amed Rosario pegó dos jonrones, en tanto que Cody Bellinger, Anthony Volpe, Trent Grisham y Jazz Chisholm Jr. también se volaron la barda por los Yankees, quienes han conectado 82 vuelacercas esta temporada, la mayor cifra de la liga.

Kansas City, en comparación, ha pegado apenas 51.

Los Yankees terminaron con 24 hits contra Kansas City, su mayor cantidad desde un juego ante Baltimore el 30 de julio de 2011.

Cam Schlittler (7-2) permitió su tercer jonrón del año, un cuadrangular solitario de Bobby Witt Jr., pero poco más a lo largo de seis entradas. Fue la séptima vez en sus últimas ocho aperturas que Schlittler permitió una carrera limpia o menos, y ponchó a seis sin otorgar bases por bolas.

Los Reales enviaron a Bailey Falter (0-2) para abrir frente a él como parte de un juego de bullpen planificado. Terminó permitiendo tantas carreras (siete) como outs registró, y los Yankees luego se despegaron ante Luinder Avila y el resto del cuerpo de lanzadores de Kansas City.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

Compartir en:







