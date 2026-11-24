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ARCHIVO — El lanzador abridor de los Bravos de Atlanta, Brent Suter, hace un gesto tras lanzar una primera entrada sin carreras en un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el 26 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky, Archivo) AP

Suter recibirá un salario de 3,75 millones de dólares el próximo año, y los Yankees tienen una opción del club de 3,5 millones para 2028 con una compensación de rescisión de 250.000 dólares. Es integrante del subcomité ejecutivo de ocho miembros del sindicato, de cara a un esperado cierre patronal de la gerencia el 2 de diciembre.

Suter, que cumplió 37 años en agosto, tuvo marca de 3-2 con efectividad de 3,36 en 91 entradas a lo largo de 54 apariciones esta temporada con los Angelinos de Los Ángeles y Atlanta, que lo adquirió el 3 de agosto. Ponchó a 78 y otorgó 25 bases por bolas, y su efectividad bajó a 1,63 en 13 apariciones con los Bravos. Lideró las Grandes Ligas con siete atrapados fuera de base (pickoffs) y fue sexto entre los relevistas en entradas lanzadas, al conseguir al menos seis outs en 27 juegos.

Su recta de cuatro costuras promedió 87,8 mph esta temporada y la lanzó en el 25,9% de los pitcheos, además de utilizar sinkers (34,3%), cambios (27,2%) y sliders (12,6%).

Graduado de Harvard, donde se especializó en ciencias ambientales y políticas públicas, Suter tiene marca de 45-26 con efectividad de 3,54 y tres salvamentos en 11 temporadas en las Grandes Ligas con Milwaukee (2016-22), Colorado (2023), Cincinnati (2024-25), los Angelinos y los Bravos.

El contrato de Hill incluye una opción del equipo de 2,5 millones de dólares para 2028. El zurdo de 36 años tuvo marca de 5-2 con efectividad de 4,60 y dos salvamentos en 58 2/3 entradas a lo largo de 67 apariciones la temporada pasada. Permitió 12 jonrones, la cifra más alta de su carrera, tres más que su máximo anterior.

El porcentaje de rodados de Hill, de 68,8%, lideró las Grandes Ligas entre los lanzadores con 50 o más entradas. Limitó a los bateadores zurdos a un promedio de bateo de .213, mientras que los derechos le batearon para .293.

Nueva York firmó a Hill en junio de 2024 tras su liberación por los Medias Blancas de Chicago. Es un veterano de nueve años en las Grandes Ligas que también ha lanzado para Kansas City (2018-19) y San Diego (2020-23). Esta temporada tuvo un salario de 3 millones de dólares bajo una opción que los Yankees ejercieron, y luego se convirtió en agente libre. El cerrador de los Yankees, David Bednar, aceptó una oferta calificada de 23,15 millones de dólares. Nueva York tiene un acuerdo pendiente con el derecho nicaraguense Jonathan Loáisiga por alrededor de 18 millones de dólares por dos años. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP