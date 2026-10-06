Yamamoto domina y Dodgers vencen 3-1 a Bravos con jonrones de Hernández y Freeman

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El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, realiza un lanzamiento frente a los Bravos de Atlanta durante la tercera entrada del tercer juego de la serie divisional de la Liga Nacional de béisbol, el martes 6 de octubre de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Brynn Anderson) AP

Yamamoto dominó el muy esperado duelo con el as de Atlanta, Chris Sale, quien permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas. Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2025, toleró apenas cuatro hits y otorgó una base por bolas, al tiempo que mejoró a 8-1 con efectividad de 2,14 en 11 apariciones de postemporada en su carrera, incluidas 10 aperturas.

Sus 10 ponches fueron la cifra más alta en postemporada para el derecho japonés.

Los Dodgers pueden ganar la serie al mejor de cinco y dar otro paso en su intento de convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en ganar tres títulos consecutivos de la Serie Mundial si vuelven a vencer a los Bravos la noche del miércoles en el Juego 4.

Los Bravos esperaban que darle descanso adicional a Sale fuera una fórmula ganadora en el crucial tercer juego. En cambio, después de dejar a seis corredores varados en las primeras tres entradas, permitió el jonrón de dos carreras de Hernández y un cuadrangular solitario del exastro de los Bravos Freddie Freeman en la cuarta.

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FUENTE: AP