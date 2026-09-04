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Yainer Díaz pega jonrón de 3 carreras y Astros se imponen a Diamondbacks por 3-1

HOUSTON (AP) — Yainer Díaz conectó un jonrón solitario en una tercera entrada de tres carreras, Cristian Javier se combinó con cuatro relevistas para limitar a Arizona a tres hits y los Astros de Houston vencieron el viernes a los Diamondbacks por 3-1.

El dominicano Yainer Díaz, de los Astros de Houston, festeja luego de batear un jonrón ante los Diamondbacks de Arizona, el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/Ashley Landis)
El dominicano Yainer Díaz, de los Astros de Houston, festeja luego de batear un jonrón ante los Diamondbacks de Arizona, el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/Ashley Landis) AP

Houston alcanzó su máxima cifra de la temporada al colocarse cuatro juegos por encima de .500, con marca de 73-69, tras su quinta victoria en los últimos seis partidos. Los Astros ampliaron su ventaja en el Oeste de la Liga Americana a tres juegos sobre los Rangers de Texas.

Los Diamondbacks han perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros. Cayeron a un empate con los Padres de San Diego en la contienda por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Díaz abrió la tercera entrada con un jonrón solitario hacia el jardín izquierdo. Con un out, su compatriota dominicano Jeremy Peña y el cubano Yordan Álvarez conectaron sencillos consecutivos antes de que el mexicano Isaac Paredes pegara un doble impulsor.

El venezolano José Altuve siguió con un elevado de sacrificio, con el que anotó Álvarez.

Javier (2-5) permitió una carrera con un hit —un jonrón solitario del venezolano Gabriel Moreno en la cuarta— e igualó su máximo de la temporada con ocho ponches en cinco entradas. El dominicano Javier consiguió su primera victoria desde el 27 de julio, al cortar una racha de cuatro derrotas.

El dominicano Enyel de los Santos permitió un hit en un tercio de entrada, y Bennett Sousa concedió un imparable en 1 1/3 entradas.

Sousa salió de un atolladero con las bases llenas en la sexta al provocar una doble matanza para terminar el inning.

El quisqueyano Bryan Abreu lanzó 1 1/3 entradas, y Josh Hader ponchó a los tres bateadores en la novena para su 23er salvamento en el mismo número de oportunidades. Fue el salvamento número 250 de la carrera de Hader.

El abridor de Arizona, Merrill Kelly (9-13), permitió tres carreras con siete hits y ponchó a cuatro en seis entradas. En su apertura anterior, el 29 de agosto contra los Gigantes, lanzó siete entradas sin permitir carrera. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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