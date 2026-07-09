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"Ya va a llegar mi momento”: el Mundial agridulce del "Dibu" Martínez

NUEVA YORK (AP) — En toda la euforia que embriagaba a Argentina tras los tres goles en 15 minutos que voltearon un déficit de dos tantos ante Egipto, el arquero albiceleste Emiliano Martínez se expresó autocrítico por su rendimiento en el Mundial.

El arquero argentino Emiliano Martínez en el calentamiento previo al partido contra Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026. (AP Foto/Erik S. Lesser)
El arquero argentino Emiliano Martínez en el calentamiento previo al partido contra Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Argentina avanzó a los cuartos de final, pero el “Dibu” estaba apenado: por segundo partido consecutivo había encajado dos goles.

Después del 2-0 la vi negra. La verdad que sentí un poco como que no pude ayudar a nadie", manifestó el portero de 33 años. "Y esa sensación de irme a casa sin poder ayudar nunca la tuve acá en la selección. Pienso que ya va a llegar mi momento”.

Esos momentos se produjeron en la conquista del Mundial de 2022 en Qatar, así como en las sucesivas consagraciones de la Copa América en 2021 y 2024.

Más allá de la cuota goleadora del crack Lionel Messi, la tercera estrella mundialista de Argentina tuvo en la pierna izquierda de Martínez el elemento salvador al privarle el gol a Randal Kolo Muani en la agonía de la prórroga de la final ante Francia en Qatar. Fue clave también su extraordinaria personalidad en la tanda de penales de ese duelo.

Cuatro años después, Martínez siente que ha quedado a deber.

A lo mejor su autocrítica es algo exagerada al haber sido víctima de remates inatajables. Y ninguno como el Sidny Lopes Cabral para el 2-2 transitorio de Cabo Verde en el cruce de los dieciseisavos de final, un tanto que se encuentra entre los más espectaculares de la copa.

“Qué golazo me metieron, el segundo, déjame de joder", reconoció luego que Argentina se zafó con una victoria 3-2 en tiempo extra.

El siguiente duelo deparó incluso más sufrimiento.

Los goles de Yasser Ibrahim —le ganó un salto al central a Lisandro Martínez para abrir el marcador con un cabezazo— y Mostafa Ziko —definió a quemarropa al culminar un contragolpe — adelantaron 2-0 a los egipcios. Pero los tantos de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández en el último cuarto de hora revirtieron lo que parecía ser amargo final de la defensa del título, y Argentina ganó 3-2.

Las estadísticas de Martínez no lo tienen entre los más arqueros más destacados, con cinco goles recibidos y cuatro atajadas. Aparece con un -1.5 en la métrica de goles evitados de la plataforma de datos Opta que evalúa la efectividad de los arqueros.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que Martínez no llegó al Mundial a plenitud física. De hecho existió el temor de que se lo perdiera.

El 20 de mayo, el portero se fracturó el dedo anular de la mano derecha en la entrada en calor previa de la final de la Liga Europa con Aston Villa. Acabó atajando en ese partido en el que el conjunto inglés se coronó campeón al vencer al Friburgo de Alemania.

Martínez buscará redimirse en el siguiente reto de la selección: el cruce de cuartos de final contra Suiza este sábado en Kansas City.

“Necesito ayudarlos un poco más, ellos me están salvando muchos partidos, así que me voy a mentalizar en ayudarlos yo a ellos”, dijo Martínez

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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