Xinjiang relaja restricciones por COVID tras protestas

Durante la cuarentena de Xinjiang, a algunos residentes de la ciudad les han cerrado sus puertas físicamente con cadenas, incluido uno que habló con The Associated Press que no quiso ser identificado por temor a represalias. Muchos en Urumqi creen que dichas tácticas de fuerza bruta pudieron haber impedido que los residentes escaparan del incendio del viernes y que el número real de muertos es mayor.