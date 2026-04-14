Xi y Sánchez dicen que China y España deben ayudar a proteger el multilateralismo

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El presidente de China, Xi Jinping, tercero por la izquierda, y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, tercero por la derecha, asisten a una reunión en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el martes 14 de abril de 2026. (Haruna Furuhashi/Pool Foto via AP) AP

“Debemos fortalecer la comunicación, consolidar la confianza mutua, cooperar estrechamente, oponernos al retroceso del mundo hacia la ley de la selva y salvaguardar conjuntamente el multilateralismo genuino”, afirmó el presidente chino, Xi Jinping, durante una recepción al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Gran Salón del Pueblo.

Sánchez coincidió y manifestó que ambos países “podamos contribuir a aportar soluciones a las distintas tensiones comerciales que existen, a las dificultades y las complejidades geopolíticas del mundo actual, a las guerras, a los desafíos medioambientales y sociales que aquejan al mundo".

Sánchez está en China para su cuarto viaje en poco más de tres años a la segunda economía más grande del mundo.

España busca reforzar sus vínculos políticos y comerciales con Beijing, y la visita se produce mientras Sánchez enfrenta una relación tensa con Estados Unidos por su oposición a la guerra en Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP