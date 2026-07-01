Xi ensalza la sabiduría y las soluciones chinas como modelo para países en desarrollo

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Xi Jinping, que cumple su 14to año en el poder, señaló que China logró en unas pocas décadas lo que a los países ricos les tomó siglos.

“Abogamos por la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, aportando sabiduría china, soluciones chinas y fuerza china para abordar los grandes problemas que enfrenta la humanidad”, manifestó Xi en un acto por el 105to aniversario de la fundación del gobernante Partido Comunista.

China, que desde hace tiempo se ha mostrado molesta por el dominio de Estados Unidos en el sistema internacional, dijo que no quiere reemplazar el orden global, sino cambiarlo para que represente mejor los intereses de los países en desarrollo. El gobierno de Xi se enfrentó directamente a Washington el año pasado y obligó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a reducir los aranceles a las importaciones que había impuesto a productos procedentes del gigante asiático.

Xi sostuvo que el mundo ha entrado en un nuevo periodo de turbulencias y transformación, lo que coloca a la humanidad en una encrucijada. Reiteró los compromisos previos de impulsar la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales para promover la paz y el desarrollo mundiales.

Sus declaraciones en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, se hicieron eco de muchos de los temas de su discurso por el 100 aniversario del partido en 2021, incluida la importancia de unas fuerzas armadas fuertes y de poner a Taiwán bajo el control de China.

Subrayó la necesidad de elevar con mayor rapidez a las fuerzas armadas a estándares de primer nivel mundial, al tiempo que se mantiene el liderazgo del Partido Comunista sobre ellas. Varios generales de alto rango han sido destituidos en los últimos años en una purga contra la corrupción que también se considera una forma de garantizar la lealtad dentro del ejército.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP