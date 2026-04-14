Wrobleski domina 8 entradas y Pagés sacude un jonrón en el 4-0 de Dodgers a Mets

Compartir en:









Andy Pagés, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un cuadrangular de tres carreras durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mets de Nueva York el lunes 13 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Kyusung Gong) AP

Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo (12-4), han ganado ocho de 10 y lideran la División Oeste de la Liga Nacional.

Nueva York (7-10) perdió su sexto juego consecutivo y se fue en blanco por cuarta vez esta temporada.

Los Mets reconfiguraron su núcleo durante la temporada baja, pero todavía no ha dado resultados. Han anotado más de dos carreras apenas una vez durante una racha de derrotas que los ha dejado en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional.

Nueva York se fue sin anotar por segundo día consecutivo —y por tercera vez en cuatro juegos por primera vez en ocho años. Con el toletero dominicano Juan Soto en la lista de lesionados, los Mets apenas han conseguido nueve carreras en los últimos seis juegos y no han anotado en 20 entradas.

Wrobleski (2-0) dio continuidad a la sólida apertura de la semana pasada en Toronto con dos ponches y ninguna base por bolas en 90 lanzamientos, 64 de ellos strikes. Los Mets no tuvieron a ningún corredor en base hasta la quinta entrada, cuando el dominicano Jorge Polanco conectó un sencillo con un out. Lo borraron rápidamente cuando el venezolano Francisco Álvarez bateó para una doble matanza.

El único otro hit de Nueva York ante Wrobleski fue el sencillo de Álvarez con dos outs en la octava.

Shohei Ohtani extendió a 47 juegos su racha —la más larga de su carrera— embasándose, después de recibir un pelotazo en la parte alta del omóplato derecho por un lanzamiento de David Peterson (0-3) para abrir la parte baja de la primera entrada. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP