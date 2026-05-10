Workman conecta su primer jonrón y Tigres vencen 6-3 a Reales

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Gage Workman (99), de los Tigres de Detroit, es felicitado por su compañero Spencer Torkelson (20) tras conectar un jonrón contra los Reales de Kansas City durante la sexta entrada de un partido de béisbol en Kansas City, Misuri, el domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Reed Hoffmann) AP

Matt Vierling pegó un doble de dos carreras y Riley Greene se embasó en cuatro ocasiones, mientras los Tigres evitaron una barrida de tres juegos.

Ascendido horas antes desde Triple-A Toledo después de que Kerry Carpenter fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por un esguince en el hombro izquierdo, Workman ingresó como bateador emergente en la sexta entrada.

Workman conectó una slider de 1-1 de Nick Mears (2-2) hacia el jardín derecho para darle a Detroit ventaja de 5-3.

Emmanuel DeJesus (2-0), el cuarto de seis lanzadores de los Tigres, retiró a los siete bateadores que enfrentó. Kenley Jansen ponchó a dos en una novena entrada perfecta para conseguir su salvamento número 483 de su carrera y el séptimo de esta temporada.

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FUENTE: AP