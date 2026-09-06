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Woo, Raleigh y Crawford impulsan a los Mariners a vencer 2-0 a los Athletics

SEATTLE (AP) — Bryan Woo ponchó a nueve en ocho entradas en su salida más larga de la temporada, y Cal Raleigh y J.P. Crawford conectaron sencillos productores consecutivos en la cuarta para guiar a los Marineros de Seattle a una victoria por 2-0 sobre los Atléticos el domingo.

Bryan Woo, abridor de los Marineros de Seattle, reacciona durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Eric Hiller)
Bryan Woo, abridor de los Marineros de Seattle, reacciona durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Eric Hiller) AP

Woo (11-9) permitió un hit y otorgó dos bases por bolas en su única apertura de ocho entradas de 2026. Retiró a los primeros nueve bateadores del juego antes de que Henry Bolte pegara un sencillo para abrir el cuarto episodio. Woo no permitió otro hit el resto del camino. Realizó 102 lanzamientos, 73 de ellos strikes.

Woo recibió todo el respaldo ofensivo que necesitaría en la cuarta, cuando los Marineros encadenaron cinco sencillos consecutivos ante el abridor de los A’s, Gage Jump (6-9). Dominic Canzone, el dominicano Julio Rodríguez, Raleigh, Crawford y Josh Naylor conectaron imparables, y Canzone y Rodríguez anotaron.

El cerrador de los Marineros, el mexicano Andrés Muñoz, lanzó una novena entrada perfecta para su 25to salvamento de la temporada.

Jump, quien cargó con la derrota, terminó la entrada ponchando a tres bateadores seguidos, y el relevista de los A’s Seth Johnson ponchó a los siguientes cuatro bateadores de los Marineros hasta la sexta entrada, para un total de siete bateadores consecutivos de Seattle retirados por la vía del ponche. Jump permitió dos carreras con seis imparables en cuatro entradas, con siete ponches y sin bases por bolas.

El segunda base de los Marineros, el colombiano Michael Arroyo, un prospecto de 21 años que fue ascendido desde Triple-A Tacoma antes del juego, se fue de 0-3 en su debut en las Grandes Ligas antes de ser sustituido por un reemplazo defensivo.

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