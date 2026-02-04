Wizards adquieren a Anthony Davis de Mavericks en canje de ocho jugadores, según fuente de AP

Compartir en:









Anthony Davis (derecha) de los Wizards de Washington con el balón en un juego contra el Jazz de Utah, el 8 de enero de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate) AP

La operación es una señal de que los Mavericks están dejando atrás el ampliamente criticado canje que envió a la superestrella Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles a cambio de un paquete de jugadores encabezado por Davis el año pasado.

El exgerente general Nico Harrison, quien fue despedido por Dallas en noviembre, orquestó un acuerdo en medio de la noche que enfureció a los fanáticos. Las conjeturas sobre un intercambio apuntaban a Davis desde que Harrison fue despedido tras mal comienzo de la temporada.

Los Wizards cederán a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III a los Mavericks junto con dos selecciones de primera ronda y tres de segunda ronda, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido aprobado por la NBA.

Washington recibirá a tres escoltas de Dallas: de Dallas: Jaden Hardy, D'Angelo Russell y Dante Exum.

