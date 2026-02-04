americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wizards adquieren a Anthony Davis de Mavericks en canje de ocho jugadores, según fuente de AP

DALLAS (AP) — Los Wizards de Washington adquirieron el miércoles a Anthony Davis en un intercambio de ocho jugadores con los Mavericks que incluye selecciones de draft para Dallas, informó el miércoles una persona con conocimiento del acuerdo.

Anthony Davis (derecha) de los Wizards de Washington con el balón en un juego contra el Jazz de Utah, el 8 de enero de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate)
Anthony Davis (derecha) de los Wizards de Washington con el balón en un juego contra el Jazz de Utah, el 8 de enero de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate) AP

La operación es una señal de que los Mavericks están dejando atrás el ampliamente criticado canje que envió a la superestrella Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles a cambio de un paquete de jugadores encabezado por Davis el año pasado.

El exgerente general Nico Harrison, quien fue despedido por Dallas en noviembre, orquestó un acuerdo en medio de la noche que enfureció a los fanáticos. Las conjeturas sobre un intercambio apuntaban a Davis desde que Harrison fue despedido tras mal comienzo de la temporada.

Los Wizards cederán a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III a los Mavericks junto con dos selecciones de primera ronda y tres de segunda ronda, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido aprobado por la NBA.

Washington recibirá a tres escoltas de Dallas: de Dallas: Jaden Hardy, D'Angelo Russell y Dante Exum.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: No tenemos intención de hablar sobre eso

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: "No tenemos intención de hablar sobre eso"

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)

Colapso total en La Habana: colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter