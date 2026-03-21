Wimbledon introduce revisión de video en seis canchas para el torneo de este año

ARCHIVO - Foto del 2 de julio del 2024, la checa Marketa Vondrousova regresa de revés el tiro de la española Jessica Bouzas Maneir en la Cancha Central del Torneo de Wimbledon. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo) AP

El torneo de Grand Slam más antiguo contará por primera vez con la tecnología en la Pista Central, la Pista Número 1 —el segundo estadio más grande del club— y en otras cuatro pistas principales.

Se permitirá a los jugadores revisar decisiones específicas tomadas por el juez de silla, como dobles botes.

La revisión por video debutó en un torneo de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de 2023. El Abierto de Australia también utiliza la tecnología.

La Pista Central y la Pista 1 tendrán revisión por video disponible durante todo el torneo, que comienza el 29 de junio, y la tecnología se utilizará en la Pista 2, la Pista 3, la Pista 12 y la Pista 18 para partidos individuales.

Los jugadores no tendrán un límite en la cantidad de revisiones que pueden solicitar.

La revisión por video es independiente del sistema electrónico de decisión de líneas que se usa para determinar si las pelotas son buenas o malas.

El año pasado, Wimbledon reemplazó a los jueces de línea por la tecnología de líneas electrónico, aunque no estuvo exento de contratiempos.

El major sobre césped también está incorporando indicadores visuales de líneas electrónico en los marcadores, que mostrarán las decisiones de “out” y “fault”.

“Esta mejora se ha realizado como resultado de los comentarios recibidos tras la adopción del canto de líneas electrónico en vivo el año pasado”, indicó el All England Club en el anuncio del sábado.

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FUENTE: AP