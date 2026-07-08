Willson Contreras, de Boston, y Jac Caglianone, de Kansas City, se suman al Derby de jonrones

Compartir en:









Jac Caglianone, de los Reales de Kansas City, corre las bases después de batear un jonrón solitario durante la novena entrada del juego de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el domingo 21 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El venezolano Contreras, de 34 años, suma 20 cuadrangulares en 306 turnos al bate, cifra que queda a pocos del mejor registro de su carrera: 24, que consiguió con los Cachorros de Chicago en 2019. Busca convertirse en el primer jugador de los Medias Rojas en ganar un Derby de Jonrones desde David Ortiz en 2010.

Contreras y Caglianone, de 23 años, se unen en la competencia a Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, y al dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay. Los otros cuatro participantes aún no han sido anunciados.

Cinco jugadores de Kansas City han formado parte previamente en el evento: Bo Jackson (1989), Danny Tartabull (1991), Mike Moustakas (2017), el venezolano Salvador Pérez (2021) y Bobby Witt Jr. (2024). Ninguno se ha llevado el título.

Witt fue subcampeón en 2024, cuando conectó 50 jonrones en total. Pegó 13 en la ronda final, uno menos que los 14 del deominicano Teoscar Hernández.

En su primera temporada completa con los Reales, Caglianone batea para .258/.322/.455 (77 de 299), con 14 jonrones —la mayor cifra del equipo— y 33 carreras impulsadas en 85 juegos. Sus 14 vuelacercas han promediado 418 pies de distancia, lo que está empatado como el mejor promedio en las Grandes Ligas esta campaña.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP