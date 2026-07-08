Ismael Cala pide a Keiko Fujimori que lo prepare para ser presidente de una Cuba libre

El comunicador cubano reveló públicamente su aspiración de aportar a una eventual Cuba democrática y pidió mentoría a la presidenta electa de Perú durante una entrevista en su pódcast The Abundance Revolution. Cala aclaró que no se trata de una candidatura inmediata, sino de una visión a largo plazo.

El periodista y comunicador cubano Ismael Cala reveló públicamente que le gustaría prepararse para servir a Cuba en un eventual escenario de libertad y transición democrática.

QUIERO SER PRESIDENTE DE CUBA. No fue una frase política. Fue una declaración de amor por mi país. Y la respuesta de Keiko Fujimori me recordó el tipo de liderazgo que necesitan las naciones: uno que una, que sane y que inspire. Mira el episodio completo en YouTube.… pic.twitter.com/yVSXJlYzFH

La declaración ocurrió durante una entrevista con Keiko Fujimori , presidenta electa de Perú, en el pódcast The Abundance Revolution , conducido por el propio Cala.

El momento se viralizó en redes sociales por la forma directa en que el comunicador cubano le pidió a Fujimori que lo acompañara como mentora en una eventual preparación política.

Durante la conversación, Cala le dijo a Fujimori que, si Cuba se convierte en un país libre, le gustaría aportar a su nación de origen.

Su frase fue directa: “Si Cuba se convierte en un país libre, a mí me gustaría aportarle a ese país y me gustaría que tú me entrenes para ser un buen presidente de Cuba”.

La petición tomó por sorpresa a muchos seguidores, aunque Cala explicó que se trata de una aspiración pensada a largo plazo y no de una candidatura inmediata.

Keiko Fujimori acepta acompañarlo

Fujimori respondió con entusiasmo a la petición del comunicador cubano.

La presidenta electa de Perú le dijo que sería un privilegio acompañarlo, darle consejos y ayudarlo en ese proceso de preparación.

También elogió el liderazgo de Cala y calificó su anuncio como una idea poderosa y transformadora.

La escena mostró una relación de confianza entre ambos y generó reacciones inmediatas entre seguidores de América Latina.

Cala aclara que piensa en 20 o 30 años

El periodista cubano precisó que no está anunciando una candidatura inmediata.

Cala explicó que piensa en un horizonte de 20 o 30 años, en un escenario futuro en el que Cuba haya dejado atrás el sistema actual y pueda abrirse a una transición democrática.

El comunicador defendió además la idea de que personas exitosas en el sector privado también deberían considerar el servicio público.

Según su planteamiento, quienes han construido una trayectoria profesional fuera de la política no pueden limitarse a criticar a los gobernantes si nunca se atreven a dar un paso hacia la vida pública.

Una idea que nació por una carta desde Cuba

Cala contó que nunca había pensado seriamente en la política hasta que un joven cubano le escribió una carta por Facebook durante sus años en CNN.

Según recordó, aquel mensaje lo emocionó profundamente porque le sembró la idea de que algún día podría llegar a ser presidente de Cuba.

El comunicador dijo que esa carta lo hizo llorar y que desde entonces la posibilidad quedó guardada como una aspiración personal ligada al futuro de su país.

Quince años sin poder regresar a Cuba

En la entrevista, Ismael Cala también reveló que lleva 15 años sin poder regresar a Cuba por sus posiciones contrarias al régimen comunista.

El periodista aseguró que ni siquiera pudo despedirse personalmente de su padre en la isla.

Según relató, fue su madre quien acudió a despedirse en su nombre, debido a que el Gobierno cubano le impedía entrar al país.

Ese episodio fue presentado por Cala como una de las heridas personales que lo conectan con la situación política cubana.

Fujimori critica el comunismo y el socialismo

Durante la conversación, Keiko Fujimori también habló sobre Cuba y criticó los efectos del comunismo y el socialismo en la isla.

La presidenta electa de Perú afirmó que esos modelos han traído pobreza, división, miseria y pérdida de libertad.

También expresó confianza en que Cuba pueda recuperar algún día su libertad y abrir una etapa diferente.

Sus declaraciones conectaron con el discurso de Cala sobre una futura transición democrática en la isla.

Una conversación que se viralizó

El fragmento compartido por Ismael Cala en Instagram acumuló decenas de miles de reacciones y miles de comentarios.

Muchos usuarios celebraron la idea de que el comunicador se prepare para un eventual liderazgo político en una Cuba libre.

Otros reaccionaron con sorpresa ante la petición directa a Fujimori, especialmente por tratarse de una presidenta electa que llega al poder tras una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente de Perú.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú

Fujimori fue declarada ganadora de la elección presidencial peruana de 2026 tras derrotar por estrecho margen a Roberto Sánchez.

La líder de Fuerza Popular asumirá el cargo el 28 de julio de 2026 y se convertirá en la primera mujer elegida presidenta de Perú por voto popular.

Su victoria llegó después de varios intentos presidenciales fallidos y en un contexto de fuerte polarización política.

Para Cala, su experiencia electoral, su resistencia política y su llegada al poder la convierten en una figura de la que quiere aprender.

No es la primera vez que Cala habla de ser presidente

Esta no es la primera vez que Ismael Cala expresa públicamente su deseo de servir a Cuba desde una posición política.

En junio de 2024 ya había mencionado que le gustaría ser presidente de Cuba si el país alcanzara una transición democrática.

Sin embargo, esta vez la declaración tuvo mayor impacto porque se produjo frente a una mandataria electa y con una petición explícita de mentoría.

Una aspiración que abre debate en el exilio

La frase de Cala reabre una discusión recurrente dentro del exilio cubano: quiénes podrían liderar una futura transición democrática en la isla.

El comunicador no pertenece a un partido político cubano tradicional, pero cuenta con visibilidad internacional, experiencia mediática, conexiones empresariales y una marca personal construida en torno al liderazgo, el bienestar y la comunicación.

Sus críticos podrían cuestionar la falta de experiencia política directa. Sus seguidores, en cambio, ven en él una figura con capacidad de conectar con audiencias amplias dentro y fuera de Cuba.

De comunicador a posible figura pública

Ismael Cala ha construido su carrera como periodista, entrevistador, conferencista y autor.

Su salto hipotético hacia la política marcaría una transición compleja: de comunicador de alto perfil a aspirante a liderazgo público en un país que aún no vive un proceso democrático.

Por ahora, su planteamiento permanece en el terreno de la aspiración personal y la preparación a largo plazo.

Pero su declaración ya lo coloca dentro del debate sobre el futuro político de Cuba.

Cuba como horizonte político

El mensaje de Cala no se presenta como una candidatura concreta ni como una plataforma programática.

Más bien aparece como una intención: prepararse para servir si Cuba cambia.

Esa idea conecta con una pregunta que atraviesa al exilio y a la sociedad civil cubana: qué tipo de liderazgo necesitaría el país si algún día se abre una transición real.

La respuesta aún no existe, pero Cala acaba de colocar su nombre en esa conversación.