americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Williams lidera remontada de Bears para vencer 31-27 a Packers tras desventaja de 18 puntos

CHICAGO (AP) — Caleb Williams brilló en su debut en los playoffs, lanzando un pase de touchdown de 25 yardas a DJ Moore con 1:43 por jugar, y los Bears de Chicago remontaron un déficit de 18 puntos para vencer el sábado por la noche por 31-27 a los Packers de Green Bay en un partido de comodines.

DJ Moore atrapa un pase de touchdown durante la segunda mitad de un juego de playoffs de comodines de la NFL contra los Packers de Green Bay, el sábado 10 de enero de 2026, en Chicago. (AP Photo/Nam Huh)
DJ Moore atrapa un pase de touchdown durante la segunda mitad de un juego de playoffs de comodines de la NFL contra los Packers de Green Bay, el sábado 10 de enero de 2026, en Chicago. (AP Photo/Nam Huh) AP

Los Bears, campeones de la NFC Norte, extendieron su resurgente primera temporada bajo el entrenador Ben Johnson con su séptima victoria de remontada en el último cuarto. Cada uno se llevó un partido muy reñido en la temporada regular, y este resultó ser un emocionante encuentro cuando parecía que sería un paseo para los Packers.

Chicago iba perdiendo 21-3 al medio tiempo y 21-6 al final del tercer cuarto, solo para superar a Green Bay 25-6 en el cuarto camino a su primera victoria en playoffs en 15 años.

Williams encontró a Moore completamente desmarcado a lo largo de la línea lateral izquierda para darle a Chicago una ventaja de 31-27 con 1:43 restantes.

Jordan Love luego llevó a Green Bay al territorio de Chicago, pero en tercera oportunidad en la yarda 28, Jaquan Brisker interrumpió un pase en la zona de anotación cuando el tiempo expiró, desatando la celebración —y un breve apretón de manos entre Johnson y el entrenador de los Packers, Matt LaFleur.

Los Bears recibirán un partido de la ronda divisional el próximo fin de semana.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

ARCHIVO - Un avión con Donald Trump Jr. a bordo aterriza en Nuuk, Groenlandia, el 7 de enero de 2025. (Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP, archivo)

Cómo Estados Unidos podría hacerse con el control de Groenlandia y los posibles desafíos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter