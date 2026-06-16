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Willi Castro y TJ Rumfield impulsan 2 carreras cada uno y Rockies vencen 5-2 a Cachorros

CHICAGO (AP) — El boricua Willi Castro mantuvo su racha encendida con dos carreras impulsadas y TJ Rumfield conectó un jonrón de dos carreras, mientras los Rockies de Colorado igualaron su serie con una victoria 5-2 el martes contra los Cachorros de Chicago.

TJ Rumfield (derecha), de los Rockies de Colorado, celebra con Willi Castro (izquierda) y Hunter Goodman tras conectar un jonrón de dos carreras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago en Chicago, el martes 16 de junio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh)
TJ Rumfield (derecha), de los Rockies de Colorado, celebra con Willi Castro (izquierda) y Hunter Goodman tras conectar un jonrón de dos carreras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago en Chicago, el martes 16 de junio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Castro lleva 7 de 13, con dos jonrones, tres bases por bolas y nueve carreras impulsadas en los últimos tres juegos.

Ryan Feltner permitió dos carreras con seis hits y ponchó a siete en 4 2/3 entradas por los Rockies (28-46), que ganaron apenas por segunda vez en sus últimos seis juegos. Cuatro relevistas de los Rockies se combinaron para dejar en blanco a los Cachorros durante las últimas siete entradas, con Blas Castaño (1-0) acreditándose la victoria y Jaden Hill lanzando la novena para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

El jardinero central de los Cachorroa, Pete Crow-Armstrong, quien bateó el ciclo el lunes, abrió el juego con un jonrón por segundo partido consecutivo. Crow-Armstrong ha llegado a base en 20 juegos seguidos, conectando de hit en 19 de ellos.

Los Cachorros (38-36) sumaron otra carrera en la segunda entrada cuando Matt Shaw anotó desde tercera con un lanzamiento descontrolado, después de un doble con regla de terreno del panameño Miguel Amaya.

El abridor de los Cachorros, Edward Cabrera (4-4), permitió cinco carreras con tres hits en 4 1/3 entradas.

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