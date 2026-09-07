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Whitcomb impulsa la carrera del triunfo en la 11ma en victoria 5-4 de los Gigantes sobre Cardenales

SAN FRANCISCO (AP) — Shay Whitcomb conectó un sencillo con un out en la 11ma entrada para su primera carrera impulsada decisiva como profesional, y los Gigantes de San Francisco vencieron 5-4 a los Cardenales de San Luis la noche del lunes.

Shay Whitcomb, arriba, de los Gigantes de San Francisco, es felicitado por Christian Koss, abajo, y Nate Furman, derecha, después de que bateara el sencillo productor decisivo en la 11ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el lunes 7 de septiembre de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)
Shay Whitcomb, arriba, de los Gigantes de San Francisco, es felicitado por Christian Koss, abajo, y Nate Furman, derecha, después de que bateara el sencillo productor decisivo en la 11ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el lunes 7 de septiembre de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

El toque de sacrificio de Drew Cavanaugh ante George Soriano (6-4) avanzó al corredor automático Nate Furman y lo dejó en posición de anotar la carrera de la victoria.

Jason Foley (3-1) lanzó dos entradas para acreditarse el triunfo.

Bryce Eldridge empató el juego 4-4 con un sencillo en la parte baja de la 10ma, después de que San Luis se fuera arriba en la parte alta del episodio cuando el elevado del panameño Leo Bernal cayó delante del jardinero central Jung Hoo Lee, que se lanzó en busca de la pelota, para un imparable.

El bateador emergente dominicano José Fermín conectó un elevado de sacrificio para empatar en la novena por los Cardenales ante el cerrador de los Gigantes, Dylan Smith, quien permitió un sencillo para abrir la entrada a Joshua Báez y otro imparable a Thomas Saggese antes de que una base por bolas con un out al boricua Bryan Torres llenara las bases para Fermín.

Logan Webb ponchó a ocho y maniató a San Louis durante seis magníficas entradas para recuperarse de haber permitido un máximo de su carrera de nueve carreras en su salida anterior en Pittsburgh, pero no tuvo nada que mostrar por ello, ya que su racha sin victorias llegó a cuatro aperturas desde que venció a Colorado el 15 de agosto.

Rafael Devers conectó un doble impulsor en la primera para San Francisco, convirtiéndose en el primer jugador de los Giants con 35 jonrones y 35 dobles en una temporada desde Jeff Kent en 2002.

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