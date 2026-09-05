americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wheeler poncha a 9 en 6 sólidas entradas; Schwarber pega su 41er jonrón y Filis vencen 4-2 a Bravos

FILADELFIA (AP) — Zack Wheeler repartió nueve ponches en seis sólidas entradas, Kyle Schwarber conectó su 41er jonrón —el mayor número de las Grandes Ligas— y los Filis de Filadelfia se acercaron a cuatro juegos de los Bravos de Atlanta, líderes de la División Este de la Liga Nacional, al vencerlos el sábado por 4-2.

El venezolano Luis Arráez, de los Filis de Filadelfia, festeja luego de conectar un sencillo en el encuentro ante los Bravos de Atlanta, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Laurence Kesterson)
El venezolano Luis Arráez, de los Filis de Filadelfia, festeja luego de conectar un sencillo en el encuentro ante los Bravos de Atlanta, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Laurence Kesterson) AP

El venezolano Luis Arráez sumó dos hits y una carrera impulsada por los Filis, bicampeones defensores de la división, que han ganado 16 de sus últimos 20 compromisos.

Otro venezolano, Ronald Acuña Jr., se voló la cerca, lo mismo que Austin Riley, por Atlanta, que perdió apenas por tercera vez en 12 juegos.

Wheeler (12-5) salió de un atolladero con las bases llenas y sin outs en la primera entrada y luego se pareció más al dominante derecho que ha sido durante gran parte de su carrera, tras un agosto titubeante en el que registró una efectividad de 6,26. Wheeler permitió una carrera con tres hits.

El dominicano Jhoan Durán resolvió el noveno inning en tres hombres para conseguir su 30mo salvamento.

Después de permitir un par de sencillos y una base por bolas para abrir el juego, Wheeler retiró a Michael Harris II con un elevado de foul, ponchó al hondureño Mauricio Dubón y provocó un elevado de Ozzie Albies.

Filadelfia anotó dos carreras en la parte baja del episodio ante el venezolano Martín Pérez (8-9) con el sencillo impulsor de Arraez y la base por bolas con las bases llenas a J.T. Realmuto. Acuña probablemente evitó tres carreras con una espectacular atrapada en salto, que puso fin a la entrada, a un lineazo de Bryson Stott entre el jardín derecho y el central.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter