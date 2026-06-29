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WhatsApp cierra vacío de privacidad al permitir usar nombres de usuario en vez de número telefónico

LONDRES (AP) — Los usuarios de WhatsApp pronto tendrán la opción de usar nombres de usuario en lugar de números de teléfono, informó la empresa el lunes, al anunciar planes para abordar un punto ciego de privacidad.

ARCHIVO - Se muestra un icono de WhatsApp en un iPhone, el 15 de noviembre de 2018, en Gelsenkirchen, Alemania. (Foto AP/Martin Meissner, archivo)
ARCHIVO - Se muestra un icono de WhatsApp en un iPhone, el 15 de noviembre de 2018, en Gelsenkirchen, Alemania. (Foto AP/Martin Meissner, archivo) AP

La aplicación indicó que ha comenzado a permitir que los usuarios reserven nombres de usuario únicos, que podrán usarse para contactar a usuarios de WhatsApp cuando la función se lance más adelante este año.

WhatsApp, que asegura tener más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, hasta ahora ha permitido que cualquiera que tenga el número de teléfono de una persona pueda contactarla.

La aplicación, propiedad de Meta Platforms, señaló en una publicación de blog que durante los “próximos meses” los usuarios tendrán la opción de ser encontrados y contactados sólo por su nombre de usuario, y no por su número telefónico. No fue más específica sobre el calendario.

“Hemos diseñado esto como una función central de privacidad”, dijo a los periodistas Alice Newton-Rex, vicepresidenta de producto de WhatsApp.

No habrá un directorio de nombres de usuario en la aplicación, y la app no sugerirá nombres conforme se escribe.

“La gente tendrá que conocer tu nombre de usuario exacto para contactarte por primera vez”, agregó Newton-Rex.

La configuración de privacidad actual de WhatsApp se limita a bloquear a usuarios individuales y silenciar llamadas de desconocidos. La aplicación también permite a los usuarios añadir un nombre de perfil, pero ese sólo se muestra en los chats grupales para otras personas que no tienen guardada la información de contacto del usuario.

Aunque los estadounidenses todavía prefieren los mensajes de texto a WhatsApp, la aplicación se usa ampliamente en Europa, Asia y gran parte del resto del mundo.

Los alias llamativos en internet son muy codiciados y es probable que los usuarios se apresuren a reclamar uno deseable.

“Creo que mucha gente irá a conseguir nombres de usuario y por eso decidimos abrir las reservas temprano”, comentó Newton-Rex.

Las empresas, organizaciones y creadores con cuentas existentes en las plataformas de redes sociales de Meta, Instagram y Facebook, tendrán la oportunidad de reclamar sus nombres de usuario en WhatsApp.

Los nombres de usuario deben tener entre tres y 35 caracteres. Para evitar la suplantación de identidad, WhatsApp reservará nombres de usuario para personas o grupos de alto perfil, como celebridades, figuras públicas y entidades gubernamentales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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