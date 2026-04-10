West Ham enciende el 2do tiempo, vence a Wolves y manda a Tottenham a zona de descenso

Spurs estaban dos puntos por detrás de los Hammers antes de viajar a Sunderland el domingo.
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LONDRES (AP) — West Ham goleó el viernes 4-0 a otro equipo en apuros, el Wolverhampton Wanderers, y hundió a Tottenham en la zona de descenso de la Liga Premier por primera vez esta temporada.
Spurs estaban dos puntos por detrás de los Hammers antes de viajar a Sunderland el domingo.
Valentín Castellanos anotó dos veces en tres minutos a mitad de la segunda parte, después de que Konstantinos Mavropanos pusiera el 1-0 para los Hammers con un cabezazo justo antes del descanso.
Konstantinos completó la goleada a siete minutos del final con una volea acrobática tras un tiro de esquina.
Wolves se mantuvo en el último lugar de la liga y con una gran posibilidad de descender.
Ninguno de los dos equipos destacó en una primera parte olvidable, pero West Ham se fue al descanso con ventaja cuando Mavropanos conectó de cabeza un centro de Jarrod Bowen y lo mandó a la red.
Castellanos puso el 2-0 a los 66 minutos gracias a una asistencia deliciosamente atrevida de Pablo, y luego el mismo jugador añadió el tercero tres minutos después con un disparo raso que pudo haber sido ayudado por un leve desvío.
El cuarto de Konstantinos fue la guinda del pastel para el equipo local, que celebró su primera victoria liguera en más de un mes.
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FUENTE: AP
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