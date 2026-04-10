West Ham enciende el 2do tiempo, vence a Wolves y manda a Tottenham a zona de descenso

Compartir en:









Konstantinos Mavropanos, del West Ham United, celebra el cuarto gol de su equipo durante el partido de la Liga Premier inglesa contra el Wolverhampton Wanderers en Londres, el viernes 10 de abril de 2026. (Jordan Pettitt/PA vía AP) AP Valentín Castellanos tras anotar el tercer gol de West Ham ante Wolverhampton en la Liga Premier, el viernes 10 de abril de 2026, en Londres. (Jordan Pettitt/PA vía AP) AP

Spurs estaban dos puntos por detrás de los Hammers antes de viajar a Sunderland el domingo.

Valentín Castellanos anotó dos veces en tres minutos a mitad de la segunda parte, después de que Konstantinos Mavropanos pusiera el 1-0 para los Hammers con un cabezazo justo antes del descanso.

Konstantinos completó la goleada a siete minutos del final con una volea acrobática tras un tiro de esquina.

Wolves se mantuvo en el último lugar de la liga y con una gran posibilidad de descender.

Ninguno de los dos equipos destacó en una primera parte olvidable, pero West Ham se fue al descanso con ventaja cuando Mavropanos conectó de cabeza un centro de Jarrod Bowen y lo mandó a la red.

Castellanos puso el 2-0 a los 66 minutos gracias a una asistencia deliciosamente atrevida de Pablo, y luego el mismo jugador añadió el tercero tres minutos después con un disparo raso que pudo haber sido ayudado por un leve desvío.

El cuarto de Konstantinos fue la guinda del pastel para el equipo local, que celebró su primera victoria liguera en más de un mes. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP