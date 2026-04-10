americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

West Ham enciende el 2do tiempo, vence a Wolves y manda a Tottenham a zona de descenso

LONDRES (AP) — West Ham goleó el viernes 4-0 a otro equipo en apuros, el Wolverhampton Wanderers, y hundió a Tottenham en la zona de descenso de la Liga Premier por primera vez esta temporada.

Konstantinos Mavropanos, del West Ham United, celebra el cuarto gol de su equipo durante el partido de la Liga Premier inglesa contra el Wolverhampton Wanderers en Londres, el viernes 10 de abril de 2026. (Jordan Pettitt/PA vía AP)
Konstantinos Mavropanos, del West Ham United, celebra el cuarto gol de su equipo durante el partido de la Liga Premier inglesa contra el Wolverhampton Wanderers en Londres, el viernes 10 de abril de 2026. (Jordan Pettitt/PA vía AP) AP
Valentín Castellanos tras anotar el tercer gol de West Ham ante Wolverhampton en la Liga Premier, el viernes 10 de abril de 2026, en Londres. (Jordan Pettitt/PA vía AP)
Valentín Castellanos tras anotar el tercer gol de West Ham ante Wolverhampton en la Liga Premier, el viernes 10 de abril de 2026, en Londres. (Jordan Pettitt/PA vía AP) AP

Spurs estaban dos puntos por detrás de los Hammers antes de viajar a Sunderland el domingo.

Valentín Castellanos anotó dos veces en tres minutos a mitad de la segunda parte, después de que Konstantinos Mavropanos pusiera el 1-0 para los Hammers con un cabezazo justo antes del descanso.

Konstantinos completó la goleada a siete minutos del final con una volea acrobática tras un tiro de esquina.

Wolves se mantuvo en el último lugar de la liga y con una gran posibilidad de descender.

Ninguno de los dos equipos destacó en una primera parte olvidable, pero West Ham se fue al descanso con ventaja cuando Mavropanos conectó de cabeza un centro de Jarrod Bowen y lo mandó a la red.

Castellanos puso el 2-0 a los 66 minutos gracias a una asistencia deliciosamente atrevida de Pablo, y luego el mismo jugador añadió el tercero tres minutos después con un disparo raso que pudo haber sido ayudado por un leve desvío.

El cuarto de Konstantinos fue la guinda del pastel para el equipo local, que celebró su primera victoria liguera en más de un mes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Kamala Harris, exvicepresidenta y candidata presidencial en 2024, llega a la Convención de la National Action Network (NAN) en Nueva York, el viernes 10 de abril de 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis)

“Lo estoy pensando”, dice Kamala Harris sobre candidatura presidencial en 2028

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Un cartón de huevos en un supermercado en Windham, Maine el 27 de enero del 2025. (AP foto/Robert F. Bukaty)

Inflación sube a 3,3% en EEUU por crisis en Irán

Hermana de Anna Bensi llega a Miami tras interrogatorio en Cuba y denuncia presión de la Seguridad del Estado

Hermana de Anna Bensi llega a Miami tras interrogatorio en Cuba y denuncia presión de la Seguridad del Estado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter