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Wembanyama y Spurs fuerzan 7mo juego en Oklahoma City al aplastar 118-91 a Thunder

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 28 puntos, capturó 10 rebotes y sumó tres tapas a la causa de los Spurs de San Antonio, quienes enviaron la final de la Conferencia Oeste de vuelta a Oklahoma City para el séptimo partido, al aplastar el jueves 118-91 al Thunder.

El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, dispara frente a Jaylin Williams, del Thunder de Oklahoma City, en el sexto partido de la final de la Conferencia Oeste, el jueves 28 de mayo de 2026 (AP Foto/David J. Phillip)
El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, dispara frente a Jaylin Williams, del Thunder de Oklahoma City, en el sexto partido de la final de la Conferencia Oeste, el jueves 28 de mayo de 2026 (AP Foto/David J. Phillip) AP

El encuentro definitivo se disputará la noche del sábado en Oklahoma City, y el ganador recibirá a los Knicks de Nueva York el miércoles para abrir las Finales de la NBA.

Wembanyama y los Spurs despertaron tras una desganada derrota por 127-114 sufrida el martes en el quinto encuentro. Esta vez, brindaron su actuación más enérgica de esta serie de altibajos.

Dylan Harper anotó 18 puntos, Stephon Castle agregó 17 y Devin Vassell aportó 12 puntos y dos tapones atronadores por San Antonio.

Shai Gilgeous-Alexander quedó limitado a 15 puntos, la mayor cifra del Thunder, al atinar 6 de 18 tiros de campo.

El Thunder, campeón defensor, se quedó sin anotar durante ocho minutos en el tercer cuarto, mientras los Spurs encadenaron 22 puntos consecutivos para poner el marcador 92-64 con 56 segundos por jugar en el periodo.

El margen promedio de victoria ha sido de 15,3 puntos. Los Spurs han ganado por un promedio de 18,3 puntos.

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