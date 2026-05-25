Wembanyama y los Spurs igualan 2-2 al Thunder y el juego 5 parece que será una partida de ajedrez

El 28 de diciembre de 2024 fue una mañana fría y lluviosa en Nueva York. Wembanyama tenía algo de tiempo libre antes de que el vuelo chárter de los Spurs de San Antonio saliera rumbo a Minnesota esa tarde, así que publicó un mensaje en redes sociales: “Vengan a conocerme a Washington Square Park para jugar ajedrez”, escribió.

Vamos a este momento, cuando los Spurs y Oklahoma City están jugando una forma distinta de ajedrez: las finales de la Conferencia Oeste, con el Juego 5 programado para la noche del martes en la cancha del Thunder. El marcador hasta este punto, igual que aquella mañana en Nueva York: dos victorias, dos derrotas.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, y el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, han comparado el toma y daca de esta serie con una partida de ajedrez, en la que pensar mejor que el rival es tan importante como superarlo en la cancha. Y Wembanyama, que a menudo viaja con su propio juego de ajedrez, aprecia ese paralelismo.

“Definitivamente hay similitudes, como en cualquier juego de estrategia. Es divertido. Es muy divertido”, indicó Wembanyama tras la paliza 103-82 de San Antonio el domingo por la noche, que igualó la serie. “En los playoffs llega un punto, especialmente cuando una serie se alarga, en el que todos conocen al otro equipo casi de memoria. ... Yo diría que los entrenadores cargan con gran parte de este peso de la partida de ajedrez, el cuerpo técnico, toda la estrategia, es mucho”.

Nadie está en posición de declarar “jaque mate” todavía: San Antonio ganó el Juego 1, Oklahoma City se llevó los Juegos 2 y 3, y los Spurs ganaron el Juego 4. Los números combinados hasta ahora: los Spurs han superado al Thunder 446-442, los Spurs aciertan el 43% de sus tiros, el Thunder el 42%. No todos los partidos han sido cerrados —el Thunder ganó el Juego 3 por 15, los Spurs ganaron el Juego 4 por 21—, pero la serie, en conjunto, no podría estar mucho más pareja.

“La serie está 2-2 y básicamente es cero-cero y ahora el primero en ganar dos partidos. Quiero decir, no es lo primero en lo que pensamos, pero es un hecho y es la realidad de dónde estamos”, señaló el escolta del Thunder y dos veces MVP vigente de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander.

La historia dice...

Que estas dos franquicias se repartieran los primeros cuatro partidos en las finales del Oeste era algo esperable. También se enfrentaron en las series por el título del Oeste de 2012 y 2014, y ambas también estaban empatadas 2-2 tras cuatro partidos, con el Thunder ganando finalmente en 2012 y los Spurs imponiéndose finalmente en 2014.

Esta es además la séptima vez que equipos que ganaron al menos 62 partidos en la temporada regular se enfrentan en los playoffs. De las seis series anteriores, tres estaban empatadas 2-2 al llegar al Juego 5.

Y en cada una de esas —Chicago-Utah en las finales de 1997, Boston-Los Angeles Lakers en las finales de 1985 y Lakers-Milwaukee en las finales del Oeste de 1972— el ganador del Juego 5 también ganó el Juego 6 para llevarse la serie.

“Nada de (domingo) se trasladará al Juego 5. Eso es empezar de cero”, admitió Daigneault. “Tenemos exactamente la misma oportunidad que ellos de ir a ganar ese partido. Así que ahora mismo tenemos que ganar los espacios entre partidos. Tenemos que recuperarnos, volver mentalmente a cero, aprender las lecciones de (el Juego 5) que podamos aplicar hacia adelante y prepararnos para salir a jugar”.

El factor Pop

No debería sorprender a nadie que el presidente de los Spurs —y exentrenador— Gregg Popovich todavía sepa cómo llegar al vestuario.

Cuando San Antonio perdió el Juego 3, Popovich hizo una aparición sorpresa en el vestuario después del partido. Estaban todos los jugadores de los Spurs, todos los entrenadores, el gerente general Brian Wright, preparadores físicos y más.

Popovich tuvo que dejar de entrenar tras sufrir un derrame cerebral en 2024. El volumen real de su voz ya no es el de antes. Pero sus mensajes, cuando decide transmitirlos, todavía parecen resonar con mucha fuerza dentro de la organización.

“Pop ha estado cerca durante toda la temporada, pero esa fue la primera vez que entró al vestuario y fue como: ‘No, eso es una tontería. Así no jugamos al baloncesto’”, relató el base de los Spurs De’Aaron Fox en una entrevista televisada posterior al partido en NBC. “Y obviamente, tuvo algunas palabras fuertes al respecto, pero fue la primera vez en toda la temporada que entró al vestuario justo después de un partido y nos dijo cómo se sentía. Y todos lo sintieron”.

Los Spurs estuvieron abajo por un punto en tres ocasiones distintas al inicio del Juego 4, la última de ellas con el marcador 8-7. San Antonio anotó los siguientes 16 puntos para tomar el control y no soltarlo más.

Quizá Pop también sea un buen jugador de ajedrez.

“Cuando entras en estas series, hablamos antes del partido sobre la partida de ajedrez y puedes meterte en una especie de torbellino en términos de: ‘¿Ajusto y contrarresto?’ o ‘¿Solo quiero hacerlo mejor?’”. “Y ambas respuestas son correctas”, expresó Johnson.

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FUENTE: AP