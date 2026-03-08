americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wembanyama y Fox impulsan a Spurs en triunfo 145-120 sobre Rockets

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 29 puntos, De'Aaron Fox sumó 20 puntos y 10 asistencias, y los Spurs de San Antonio lograron su cuarta victoria consecutiva al imponerse 145-120 a los Rockets de Houston.

Victor Wembanyama (1), alero de los Spurs de San Antonio, realiza una clavada ante los Rockets de Houston durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en San Antonio, el domingo 8 de marzo de 2026. (Foto AP/Eric Gay)
Victor Wembanyama (1), alero de los Spurs de San Antonio, realiza una clavada ante los Rockets de Houston durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en San Antonio, el domingo 8 de marzo de 2026. (Foto AP/Eric Gay) AP

Stephon Castle agregó 23 puntos para San Antonio, que ha ganado 15 de sus últimos 16 partidos.

Kevin Durant y Amen Thompson aportaron 23 puntos cada uno para Houston, que permitió su cifra más alta de la temporada en puntos.

Los Spurs (47-17) ganaron la serie de la temporada ante los Rockets por 3-1 y reforzaron su control del segundo puesto de preclasificación en la Conferencia Oeste.

Houston (39-24) cayó al cuarto lugar del Oeste, a medio juego de Minnesota (40-24) y a siete partidos de San Antonio en la columna de derrotas.

Los Rockets, que han alternado victorias y derrotas en sus últimos seis encuentros, permitieron 56 puntos en la pintura, la mayor cantidad de la temporada.

San Antonio repartió 38 asistencias mientras lanzó con un 58% de acierto en tiros de campo, su mejor marca de la temporada, y con un 53% (21 de 40) en triples.

Keldon Johnson añadió 20 puntos para San Antonio, que está a 2 1/2 juegos de Oklahoma City en el Oeste.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda, con gorra), y Walt Nauta, asesor personal del presidente Donald Trump, descienden del Air Force One el sábado 7 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EEUU ataca presunta lancha con drogas en el Pacífico oriental; hay 6 muertos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Destacados del día

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

ARCHIVO - Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei, durante la celebración anual del Quds, o Día de Jerusalén, en Teherán, Irán, el 31 de mayo de 2019. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

¿Quién es Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá y designado líder supremo de Irán?

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda, con gorra), y Walt Nauta, asesor personal del presidente Donald Trump, descienden del Air Force One el sábado 7 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EEUU ataca presunta lancha con drogas en el Pacífico oriental; hay 6 muertos

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter