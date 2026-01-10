americateve

Wembanyama y Fox anotan 21 puntos cada uno en victoria de Spurs 100-95 sobre Celtics

BOSTON (AP) — Victor Wembanyama anotó 16 de sus 21 puntos en la segunda mitad, incluyendo un tiro decisivo con 19.2 segundos restantes, y los Spurs de San Antonio vencieron el sábado por la noche 100-95 a los Celtics de Boston.

Victor Wembanyama (1), alero de los Spurs de San Antonio, avanza hacia la canasta contra Derrick White (9), base de los Celtics de Boston, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el sábado 10 de enero de 2026, en Boston. (AP Photo/Robert F. Bukaty)
Victor Wembanyama (1), alero de los Spurs de San Antonio, avanza hacia la canasta contra Derrick White (9), base de los Celtics de Boston, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el sábado 10 de enero de 2026, en Boston. (AP Photo/Robert F. Bukaty) AP

De'Aaron Fox también terminó con 21 puntos para los Spurs y Keldon Johnson agregó 18 puntos y diez rebotes. San Antonio ganó su segundo partido consecutivo después de perder dos seguidos.

Derrick White lideró a Boston con 29 puntos y Jaylen Brown tuvo 27. Los Celtics perdieron por tercera vez en 12 partidos.

El juego estaba empatado a 84 antes de que un triple desde la esquina de Baylor Scheierman pusiera a Boston por delante con poco menos de siete minutos por jugar. White siguió con una canasta en penetración antes de que los Spurs se embarcaran en una racha de 9-dos, tomando una ventaja de 93-91 con un triple de Johnson a 2:14 del final.

Jugando su tercer partido consecutivo después de perderse un par por una rodilla adolorida, Wembanyama no anotó sus primeros puntos hasta encestar un triple desde la parte superior a mitad del segundo cuarto.

Saliendo de una victoria sobre los Raptors la noche anterior, los Celtics parecían concentrados defensivamente contra Wembanyama al principio, mezclando dobles equipos y enviando a algunos jugadores rápidamente hacia él cuando intentaba penetrar.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

