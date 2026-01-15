americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wembanyama regresa tras susto por lesión y conduce a Spurs a triunfo 119-101 sobre Bucks

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama regresó tras un susto por lesión en el primer cuarto para anotar 22 puntos y capturar diez rebotes, con lo cual guio el jueves a los Spurs de San Antonio a una victoria de 119-101 sobre los Bucks de Milwaukee.

Victor Wembanyama, alero de los Spurs de San Antonio, festeja un enceste frente a Myles Turner, de los Bucks de Milwaukee, en el encuentro del jueves 15 de enero de 2026 (AP Foto/Eric Gay)
Victor Wembanyama, alero de los Spurs de San Antonio, festeja un enceste frente a Myles Turner, de los Bucks de Milwaukee, en el encuentro del jueves 15 de enero de 2026 (AP Foto/Eric Gay) AP

Stephon Castle añadió 19 puntos y diez asistencias, y Julian Champagnie sumó 13 puntos y 11 rebotes por San Antonio. Los Spurs llegaron a ostentar una ventaja de 39 puntos al inicio del cuarto periodo.

Giannis Antetokounmpo anotó 21 puntos por Milwaukee, que sufrió su tercera derrota consecutiva.

Fue la segunda derrota abultada consecutiva de los Bucks después de ser abucheados en casa el martes, durante una paliza de 139-106 ante los Timberwolves de Minnesota.

Wembanyama sorprendió a la multitud en el Frost Bank Center, y ello no tuvo nada que ver con su recién afeitada cabeza.

Regresó a la cancha después de hacer contacto rodilla con rodilla con Antetokounmpo bajo la canasta de los Bucks con 9:18 minutos restantes en el primer cuarto. Wembanyama cayó con dolor antes de levantarse y marcharse hacia el vestuario, cojeando pero sin ayuda.

El pívot francés de 2,23 metros sufrió una hiperextensión de rodilla el 31 de diciembre en el último cuarto del encuentro contra los Knicks de Nueva York tras una jugada similar. Regresó para mirar desde el banco en la víspera de Año Nuevo, pero se perdió los siguientes dos duelos.

Wembanyama regresó al banco al final del primer cuarto el jueves, pero esta vez volvió a la cancha para comenzar el segundo periodo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter