Wembanyama es expulsado temprano en el Juego 4 Spurs-Wolves por un codazo a Reid

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El alero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), reacciona tras ser expulsado por una falta flagrante durante la primera mitad del Juego 4 de una serie de la segunda ronda de los playoffs de baloncesto de la NBA contra los Timberwolves de Minnesota en Minneapolis, el domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Abbie Parr) AP

Los árbitros le señalaron a Wembanyama una falta ofensiva en cuanto golpeó a Reid, quien había acosado al Jugador Defensivo del Año de la NBA fuera de la pintura junto con su compañero Jaden McDaniels, después de que Wembanyama, de 2,24 metros, capturó el rebote de un triple fallado por los Spurs.

Tras una revisión en video de la jugada y mientras los aficionados pedían su expulsión en el Target Center, la falta fue elevada a una Flagrante 2 por contacto excesivo por encima del cuello. Esa sanción conlleva una expulsión automática, lo que inclinó de inmediato el equilibrio de un partido crucial de la serie a favor de los Timberwolves. Los Spurs tomaron ventaja de 2-1 con su victoria 115-108 en el Juego 3 el viernes.

Cuando se anunció la sanción, Wembanyama pareció preguntarle a su compañero Harrison Barnes que significaba eso.

Después de chocar las manos con cada uno de sus compañeros de los Spurs mientras se retiraba de la cancha, con el sistema de sonido de la arena poniendo a todo volumen “Beat it!” de Michael Jackson, Reid encestó ambos tiros libres para darle a los Timberwolves una ventaja de 38-34. Wembanyama terminó con cuatro puntos, cuatro rebotes y tres faltas en 13 minutos.

Con Reid, Julius Randle y McDaniels en su frontcourt, los Timberwolves han tenido suficiente fuerza y tenacidad para plantarle cara a Wembanyama, aunque él ha sido lo bastante bueno en ataque como para sobreponerse. Anotó 39 puntos con 13 de 18 en tiros de campo en el Juego 3.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP