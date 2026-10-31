americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wembanyama aporta 43 puntos y 6 tapones, y guía a Spurs a triunfo 121-111 ante Timberwolves

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 43 puntos, capturó siete rebotes, puso seis tapones y repartió cuatro asistencias por los Spurs de San Antonio, que vencieron el sábado a los Timberwolves de Minnesota por 121-111 para lograr su cuarta victoria consecutiva.

Victor Wembanyama, pívot de los Spurs de San Antonio, festeja un enceste ante los Timberwolves de Minnesota, en el duelo del sábado 31 de octubre de 2026 (AP Foto/Darren Abate)
Victor Wembanyama, pívot de los Spurs de San Antonio, festeja un enceste ante los Timberwolves de Minnesota, en el duelo del sábado 31 de octubre de 2026 (AP Foto/Darren Abate) AP

Dylan Harper sumó 25 puntos y seis asistencias por San Antonio en el primer partido de una estadía de tres encuentros en casa. De’Aaron Fox aportó 20.

Wembanyama acertó 17 de 34 tiros de campo al llegar a 40 puntos por décima vez en la temporada regular y por undécima en su carrera. Tras bloquear un intento de triple de Jonathan Kuminga, Wembanyama corrió a toda velocidad hacia el otro lado de la cancha y clavó una volcada a dos manos para alcanzar los 40 puntos.

Ayo Dosunmu contabilizó 27 puntos y nueve rebotes para liderar a unos Timberwolves mermados. Kuminga y Jaden McDaniels añadieron 19 unidades cada uno.

Minnesota no contó con los titulares lesionados Anthony Edwards (cirugía de rodilla) y Rudy Gobert (espasmos en la espalda). LaMelo Ball estuvo limitado a 20 minutos por problemas de faltas.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

Trump anticipa cambios en Cuba antes del 2029: EL RÉGIMEN NO VA A DURAR MUCHO MÁS

Trump anticipa cambios en Cuba antes del 2029: "EL RÉGIMEN NO VA A DURAR MUCHO MÁS"

SIN DESAYUNO, CON APAGONES Y FALTA DE AGUA: la crisis que golpea a la Vocacional Lenin en Cuba

SIN DESAYUNO, CON APAGONES Y FALTA DE AGUA: la crisis que golpea a la Vocacional Lenin en Cuba

Bruno Rodríguez confirma contactos entre Cuba y EEUU por WhatsApp, llamadas y reuniones presenciales

Bruno Rodríguez confirma contactos entre Cuba y EEUU por WhatsApp, llamadas y reuniones presenciales

APAGONES DE 30 HORAS, AGUA CON LARVAS Y 2.7 MILLONES SIN SUMINISTRO.. EL COLAPSO TOTAL DE CUBA

APAGONES DE 30 HORAS, AGUA CON LARVAS Y 2.7 MILLONES SIN SUMINISTRO.. EL COLAPSO TOTAL DE CUBA

TRUMP DA LUZ VERDE A BUKELE: El Salvador despliega 2.000 militares en Haití

TRUMP DA LUZ VERDE A BUKELE: El Salvador despliega 2.000 militares en Haití

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter