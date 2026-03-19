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Wembanyama anota tiro ganador y Spurs vencen 101-100 a Suns poniendo fin a sequía sin playoffs

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama encestó un tiro de 17 pies con un segundo por jugar y los Spurs de San Antonio aseguraron un puesto de playoffs para poner fin a una sequía de seis temporadas, al vencer la noche del jueves por 101-100 a los Suns de Phoenix.

El alero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (centro), celebra con sus compañeros tras anotar la canasta de la victoria contra los Suns de Phoenix en los segundos finales de un juego de baloncesto de la NBA en San Antonio, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Eric Gay)
El alero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (centro), celebra con sus compañeros tras anotar la canasta de la victoria contra los Suns de Phoenix en los segundos finales de un juego de baloncesto de la NBA en San Antonio, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Eric Gay) AP

Wembanyama terminó con 34 puntos y 12 rebotes. Su canasta ganadora coronó una furiosa remontada en el último minuto para asegurar un lugar entre los seis primeros de la Conferencia Oeste.

De'Aaron Fox sumó 23 puntos y Julian Champagnie aportó 14 en la cuarta victoria consecutiva de los Spurs.

Collin Gillespie anotó 24 puntos y Devin Booker consiguió 22 por los Suns. Se mantienen séptimos en el Oeste.

El escolta de los Spurs Stephon Castle fue descartado una hora antes del salto inicial por rigidez en la cadera derecha. Se notó la ausencia de la defensa de Castle, ya que el dúo del perímetro de Phoenix, Booker y Gillespie, se combinó para tirar 15 de 34.

Phoenix acertó 8 de 16 en triples en la primera mitad.

Booker respondió al anotar siete puntos consecutivos mientras Phoenix recuperaba la delantera. Booker sumó 14 puntos en el tercero.

Phoenix cerró su segundo viaje de seis partidos de la temporada con marca de 2-4.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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