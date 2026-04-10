Wembanyama anota 40 puntos y captura 13 rebotes y Spurs vencen 139-120 a Mavericks

Compartir en:









Victor Wembanyama (1), centro de los Spurs de San Antonio, se eleva para realizar un tiro ante la marca de el estadounidense Khris Middleton (20), de los Mavericks de Dallas, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el viernes 10 de abril de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate) AP

De'Aaron Fox aportó 18 puntos y 10 asistencias, y Keldon Johnson sumó 17 puntos para San Antonio.

El novato Cooper Flagg registró 33 puntos, seis rebotes y cinco asistencias para Dallas, que ha perdido 11 de 13.

Tras abrir la temporada con un partido de 40 puntos contra Dallas, Wembanyama llegó a 40 por quinta vez en lo que podría ser su cierre de la temporada regular.

La NBA exige un mínimo de 65 partidos disputados para ser elegible a los premios de toda la temporada, y Wembanyama alcanzó esa cifra en el penúltimo juego de San Antonio.

Wembanyama, de 2,24 metros, quien lidera la liga con 197 tapones, es el favorito para ganar el premio al Jugador Defensivo del Año, según BetMGM Sportsbook.

San Antonio cierra su temporada regular en casa el domingo contra Denver.

El escolta de los Spurs Stephon Castle sigue fuera por molestias en el pie izquierdo. El entrenador Mitch Johnson comentó que Castle está cerca de regresar. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP