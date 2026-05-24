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Wembanyama anota 33 puntos y ayuda a Spurs a aplastar a Thunder 103-82 e igualar final del Oeste

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 33 puntos, capturó ocho rebotes, repartió cinco asistencias y logró tres tapones, y los Spurs de San Antonio dejaron a Oklahoma City en su segundo total más bajo en postemporada, al vencer al Thunder 103-82 en el cuarto juego la noche del domingo para empatar las Finales de la Conferencia Oeste.

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, encesta detrás de Kenrich Williams, del Thunder de Oklahoma City, durante la segunda mitad del cuarto juego de las Finales de la Conferencia Oeste del baloncesto de la NBA, el domingo 24 de mayo de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay)
Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, encesta detrás de Kenrich Williams, del Thunder de Oklahoma City, durante la segunda mitad del cuarto juego de las Finales de la Conferencia Oeste del baloncesto de la NBA, el domingo 24 de mayo de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay) AP

De'Aaron Fox aportó 12 unidades, 10 rebotes y cinco asistencias para San Antonio, que no ha perdido tres partidos consecutivos en toda la temporada. Stephon Castle y Devin Vassell sumaron 13 tantos cada uno.

El quinto juego se disputará el martes en Oklahoma City, seguido del sexto el jueves en San Antonio.

Shai Gilgeous-Alexander terminó con 19 puntos con seis de 15 en tiros de campo para el Thunder.

Wembanyama se tomó de manera personal la victoria de Oklahoma City por 123-108 el viernes en el tercer duelo. La estrella francesa de 2,24 metros comentó que necesitaba ser mejor para hacer mejores a sus compañeros. Fue monumentalmente mejor la noche del domingo —y San Antonio también lo fue.

Los Spurs limitaron al Thunder a un 33% de acierto en tiros de campo, incluido seis de 33 en triples (18%).

Tras ser superado 76-23 en puntos de la banca en el tercer enfrentamiento, los suplentes de San Antonio anotaron 30 puntos mientras limitaron a Oklahoma City a 34.

Los Spurs tuvieron otro arranque encendido en el cuarto juego después de abrir el partido anterior con una racha de 15-0. A diferencia de la abultada derrota del viernes, los Spurs nunca cedieron esa ventaja.

Después de bloquear la bandeja de Jared McCain debajo del aro, Vassell lanzó un pase de alley-oop a Wembanyama para una volcada como parte de una racha de 16-0 que le dio a los Spurs una ventaja de 23-8 con 4:19 por jugar.

San Antonio registró una asistencia en los 10 tiros de campo encestados en el primer cuarto.

San Antonio dejó a Oklahoma City en 38 puntos en la primera mitad, empatado como su segunda mitad con menos puntos en las últimas cuatro temporadas regulares y postemporadas. El Thunder tiene marca de 2-9 cuando anota menos de 40 puntos en cualquier mitad a lo largo de las últimas cinco temporadas.

El mínimo histórico de la franquicia de Oklahoma City es de 65 puntos en una derrota de playoffs ante Memphis el 3 de mayo de 2014, y su segunda menor cifra de puntos había sido 85 contra San Antonio el 21 de mayo de 2014.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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