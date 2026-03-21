Wembanyama anota 20 y los Spurs envían a los Pacers a su 16ta derrota seguida

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El alero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), busca lanzar ante el pívot de los Pacers de Indiana, Jay Huff (32), mientras observa su tiro durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en San Antonio, el sábado 21 de marzo de 2026. (Foto AP/Eric Gay) AP

El All-Star de San Antonio Victor Wembanyama sumó 20 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y cinco tapones. Harper acertó 9 de 13 tiros de campo en su primera titularidad en la NBA.

Andrew Nembhard anotó 25 puntos y Jarace Walker agregó 21 por los Pacers, cuya racha de derrotas, récord de la franquicia, llegó a 16 partidos. Indiana cayó a 15-56 en la temporada y está en el último lugar de la Conferencia Este tras perder ante Oklahoma City en siete partidos en las Finales de la NBA de la temporada pasada.

San Antonio ha ganado 21 de sus últimos 23 partidos y mejoró a 53-18, asegurando su mayor cantidad de victorias desde que terminó 61-21 en 2017.

Los Pacers tuvieron a tres jugadores fuera y a 10 en duda por diversas lesiones el sábado. Nueve de los 10 que estaban en duda jugaron; la excepción fue Ethan Thompson, quien está en una asignación de la G League.

Se descartó al escolta de los Spurs Devin Vassell 15 minutos antes del salto inicial después de sentir tirantez en el isquiotibial derecho durante el calentamiento.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP