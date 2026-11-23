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Drew Stevens (19), pateador de los Commanders de Washington, celebra con el pateador de despeje Tress Way (10) después de acertar el gol de campo que le dio la victoria a su equipo 22-20 sobre los Bengals de Cincinnati, el lunes 23 de noviembre de 2026, en Landover, Maryland. (AP Foto/Nick Wass) AP

Después de que Evan McPherson pusiera a los Bengals arriba 20-19 con un gol de campo de 56 yardas, Washington recuperó el balón con 39 segundos por jugar y sin tiempos fuera. Daniels encontró a Williams por el centro para 22 yardas, clavó el balón, y luego volvió a hallarlo para una recepción y carrera de 42 yardas hasta la yarda 8 de Cincinnati. El quarterback clavó el balón con 5 segundos restantes y Stevens se encargó del resto.

Daniels terminó con 283 yardas por pase, Williams tuvo nueve recepciones para 122 yardas, y Stevens acertó 5 de 5 en goles de campo.

Burrow lanzó para 300 yardas y dos touchdowns por Cincinnati (7-3), pero los Commanders (4-5-1) en gran medida mantuvieron bajo control a un equipo de Bengals que había ganado cinco seguidos, anotando 31 puntos o más en cada uno. La defensa de Washington obligó a Burrow a conformarse con pases cortos de seguridad durante toda la noche.

La peligrosa dupla de receptores de los Bengals, Ja’Marr Chase y Tee Higgins, se combinó para apenas siete recepciones y 74 yardas.

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FUENTE: AP