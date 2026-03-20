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Wall Street va rumbo a otra semana de pérdidas

NUEVA YORK (AP) — Wall Street se dirige a su cuarta semana consecutiva de pérdidas, pero una baja en los precios del petróleo está aliviando parte de la presión sobre los mercados bursátiles de todo el mundo.

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York, el 19 de marzo del 2026. (AP foto/Seth Wenig)
Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York, el 19 de marzo del 2026. (AP foto/Seth Wenig) AP

El S&P 500 bajó 0,3% en las primeras operaciones del viernes y se encaminaba a su racha semanal de pérdidas más larga en un año. El promedio industrial Dow Jones retrocedió 53 puntos y el compuesto Nasdaq cayó 0,7%.

Las acciones en Estados Unidos cedieron bajo el peso de otro aumento en los rendimientos del mercado de bonos. Eso encarece el endeudamiento para empresas y hogares, lo que desacelera la economía. Los mercados europeos subían y los mercados asiáticos cerraron mixtos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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