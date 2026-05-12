Wall Street pierde racha positiva por caída de acciones de IA y alza del petróleo

El operador de opciones Steven Rodríguez, en el centro, trabaja en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el lunes 11 de mayo de 2026. (AP Foto/Richard Drew) AP

El S&P 500 bajó 0,2% desde su máximo histórico establecido el día anterior. El promedio industrial Dow Jones sumó 56 puntos, o 0,1%, mientras que el compuesto Nasdaq bajó 0,7% desde su propio récord.

Algunas de las caídas más pronunciadas golpearon a las empresas de chips y a acciones que habían tenido subidas vertiginosas por el auge de la inteligencia artificial. Intel se desplomó 6,8%, aunque hasta entonces su acción se había triplicado con creces en lo que va del año. Micron Technology cayó 3,6% tras haber iniciado la jornada con una ganancia de casi 180% en lo que va del año, y CoreWeave retrocedió 6,1% para recortar su avance de 60% en 2026.

El retroceso de las acciones vinculadas a la IA comenzó en Asia, donde el índice Kospi de Corea del Sur cayó 2,3% desde su máximo histórico por preocupaciones de que el gobierno pudiera redistribuir entre sus ciudadanos las ganancias extraordinarias de la IA obtenidas por las empresas.

También pesó sobre Wall Street otro aumento en los precios del petróleo, mientras la guerra con Irán amenaza con prolongarse. El precio del barril de crudo Brent subió 3,4% y cerró en 107,77 dólares, ya que un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parece más endeble. La guerra prácticamente ha cerrado el estrecho de Ormuz para los buques petroleros, manteniéndolos varados en el golfo Pérsico en lugar de entregar crudo a clientes en todo el mundo.

El salto resultante en los precios del crudo —el Brent se cotizaba en alrededor de 70 dólares por barril antes de la guerra— hizo que la inflación en Estados Unidos empeorara el mes pasado más de lo que esperaban los economistas, según un informe publicado el martes. En otra señal desalentadora, los aumentos de precios se aceleraron en abril más de lo previsto por los economistas incluso después de excluir los costos de la gasolina y los alimentos.

Eso podría ser resultado de los aranceles y del mal clima, que también están empujando los precios al alza, según Brian Jacobsen, estratega económico en jefe de Annex Wealth Management.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en el mercado de deuda, lo que indica que los operadores sospechan que la Reserva Federal mantendrá altas las tasas de interés para combatir la inflación.

La Fed ha mantenido en pausa recientemente sus recortes de tasas, mientras espera ver hasta dónde llegará la inflación por la guerra con Irán y por los aranceles aplicados por el gobierno del presidente Donald Trump. Esto se debe a que tasas más bajas pueden empeorar la inflación al mismo tiempo que impulsan la economía.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió de 4,42% a 4,45%, y se mantiene muy por encima de su nivel de 3,97% de antes de la guerra.

Los operadores aún esperan en gran medida que la Fed mantenga estable su tasa principal este año, según datos de CME Group. Las tasas más altas tienden a presionar a la baja los precios de las acciones, además de desacelerar la economía.

A pesar de las subidas en los rendimientos de los bonos del Tesoro, los precios del petróleo y la incertidumbre por la guerra con Irán, el mercado bursátil de Estados Unidos se ha mantenido notablemente resistente últimamente, en gran parte porque las empresas siguen generando ganancias mayores de lo que esperaban los analistas.

Zebra Technologies se convirtió en la empresa más reciente del S&P 500 en superar las expectativas de los analistas en ganancias, y su acción se disparó 11,4%. La compañía, que ayuda a los clientes a digitalizar y automatizar sus flujos de trabajo con escáneres de códigos de barras y otros productos, también presentó un pronóstico de ganancias para todo el año que superó las previsiones de los analistas.

Pero Under Armour se hundió 17% después de reportar una pérdida en el último trimestre peor a lo que esperaban los analistas. El director general, Kevin Plank, afirmó que la empresa continúa con medidas para “reiniciar el negocio y restaurar la disciplina necesaria para operar como una marca de primer nivel”.

Fuera de los reportes de resultados, GameStop cayó 3,5% después de que eBay rechazara una oferta de compra de la empresa, que es mucho más pequeña, al calificarla de “ni creíble ni atractiva”. Entre otros obstáculos para el acuerdo, destacó la incertidumbre sobre cómo GameStop obtendría el dinero para pagar la adquisición, y la acción de eBay subió 2,1%.

Beazer Homes USA cayó 7,3% después de rechazar una oferta de compra no solicitada. Señaló que Dream Finders Homes la ha infravalorado repetidamente en sus intentos de comprar a la constructora de viviendas, incluida su propuesta más reciente, que era menor a ofertas anteriores.

Dream Finders bajó 13,4%.

Al cierre, el S&P 500 cayó 11,88 puntos para quedar en 7.400,96. El Dow sumó 56,09 unidades y se ubicó en 49.760,56, y el compuesto Nasdaq retrocedió 185,92 puntos hasta situarse en 26.088,20.

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Los periodistas de The Associated Press Yuri Kageyama y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP