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Wagner anota 25; Magic apabulla a Bulls 127-103 y alcanza a Toronto en 6to sitio del Este

CHICAGO (AP) — Franz Wagner anotó 25 puntos, Jamal Cain sumó 20 y el Magic de Orlando se mantuvo en la pelea por evitar el minitorneo de play-in al arrollar el viernes 127-103 a los Bulls de Chicago.

Jamal Cain, del Magic de Orlando, abraza a su compañero Jalen Suggs, luego de encestar en el duelo del viernes 10 de abril de 2026, ante los Bulls en Chicago (AP Foto/Nam Y. Huh)
Jamal Cain, del Magic de Orlando, abraza a su compañero Jalen Suggs, luego de encestar en el duelo del viernes 10 de abril de 2026, ante los Bulls en Chicago (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

La quinta victoria consecutiva de Orlando, combinada con la derrota de Toronto ante Nueva York, llevó al Magic (45-36) a empatar con los Raptors en el sexto lugar de la Conferencia Este, con un partido por disputar.

Paolo Banchero aportó 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias. Jalen Suggs anotó en el tercer cuarto los 12 puntos que consiguió en el duelo y encestó cuatro triples, lo que ayudó a que el Magic se despegara en el marcador.

Tre Jones consiguió 23 puntos por Chicago (31-50), que llegó a la marca de 50 derrotas por primera vez desde que el equipo de 2018-19 terminó 22-60 bajo las órdenes de Fred Hoiberg y Jim Boylen.

Los Bulls buscan nuevos dirigentes tras despedir el lunes al vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas Arturas Karnisovas y al gerente general Marc Eversley. También podrían estar buscando un nuevo entrenador si Billy Donovan decide renunciar después de seis temporadas.

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FUENTE: AP

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