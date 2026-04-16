Vuelve a bajar tasa hipotecaria promedio en EEUU

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Una casa en venta en Evanston, Illinois, el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años cayó al 6,3% desde el 6,37% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,83%.

La tasa promedio se encuentra ahora en su nivel más bajo desde el 19 de marzo, cuando fue de 6,22%.

Mientras tanto, las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también disminuyeron esta semana. Esa tasa promedio bajó al 5,65% desde el 5,74% de la semana pasada. Hace un año, estaba en 6,03%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP