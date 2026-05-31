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Vuelo de United Airlines que iba a España regresa a Newark por posible amenaza a bordo

Un vuelo de United Airlines con destino a España desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty dio media vuelta en pleno vuelo el sábado debido a una posible amenaza de seguridad a bordo.

El logotipo de United Airlines en una cinta en el Aeropuerto Internacional OHare, el 17 de mayo de 2011. (Foto AP/Brian Kersey, Archivo)
El logotipo de United Airlines en una cinta en el Aeropuerto Internacional O'Hare, el 17 de mayo de 2011. (Foto AP/Brian Kersey, Archivo) AP

El vuelo despegó alrededor de las 6 de la tarde con destino a Palma de Mallorca, pero aterrizó de regreso en Newark a las 9:37 de la noche, según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. La aerolínea indicó que en el Boeing 767 viajaban 190 pasajeros y 12 tripulantes.

Según el audio del control de tráfico aéreo, personal de seguridad acudió a inspeccionar la aeronave después de que alguien nombró su dispositivo Bluetooth con “cierta palabra de cuatro letras”. Un pasajero que publicó en redes sociales contó que los miembros de la tripulación pidieron repetidamente a los pasajeros que apagaran todos los dispositivos Bluetooth, pero dos permanecieron encendidos. El vuelo dio media vuelta tras comunicarse con la sede de la aerolínea en Chicago.

Los pasajeros tuvieron que evacuar mientras la policía de la Autoridad Portuaria registraba el avión, y los pasajeros fueron sometidos de nuevo a controles por parte de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) antes de volver a abordar. La aerolínea declinó dar detalles sobre la causa del incidente.

Los pasajeros abordaron un vuelo de reemplazo con una nueva tripulación, que despegó el domingo por la mañana y aterrizó en Palma en la tarde.

Este fue el incidente más reciente con un vuelo de United Airlines este mes. Un vuelo nacional fue desviado el viernes debido a un pasajero indisciplinado. A principios de mes, un vuelo de United que aterrizaba en el aeropuerto de Newark chocó contra un camión semirremolque y un poste de luz, aunque nadie resultó herido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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