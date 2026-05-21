Vuelo a EEUU desviado a Montreal por restricciones de viaje por ébola

Una portavoz de la agencia indicó que el pasajero “no debería haber abordado” el avión el miércoles debido a las restricciones de entrada a Estados Unidos implementadas para reducir el riesgo de ébola.

El portavoz explicó en un correo electrónico que las autoridades “tomaron medidas decisivas y prohibieron que el vuelo que transportaba a ese viajero aterrizara en el Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne en Detroit y, en su lugar, lo desviaron a Montreal, Canadá”.

Air France señaló que al pasajero se le negó la entrada a Estados Unidos debido a nuevas regulaciones según las cuales los viajeros de ciertos países, incluido el Congo, solo pueden ingresar por Washington.

El Departamento de Seguridad Nacional también informó que, a partir del jueves, todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes con destino a Estados Unidos que hayan estado en Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos deberán ingresar únicamente por el Aeropuerto Internacional Washington Dulles para un control reforzado.

Hay un brote de ébola vinculado a un virus poco común. No hay una vacuna ni un medicamento disponibles para la cepa Bundibugyo responsable del brote, que se propagó sin ser detectada durante semanas tras la primera muerte conocida, mientras las autoridades realizaban pruebas para detectar un virus del ébola más común.

Trabajadores de la salud y grupos de ayuda están teniendo dificultades para responder, mientras expertos afirman que el brote es mucho mayor de lo que se ha informado oficialmente. Hasta ahora, las autoridades han anunciado 139 muertes sospechosas y casi 600 casos sospechosos.

La OMS ha declarado el brote una emergencia de salud pública de importancia internacional. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó que estaba “profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad de la epidemia” y que probablemente sea mucho mayor que el recuento oficial de casos. El jefe de la OMS en Congo dijo que el brote podría durar al menos dos meses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP