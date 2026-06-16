Vozinha de Cabo Verde es sensación en Instagram por sus atajadas y un streamer

Vozinha, arquero de Cabo Verde, realiza una atajada durante el partido mundialista ante España, el lunes 15 de junio de 2026 en Atlanta (Miguel Martínez/Atlanta Journal-Constitution via AP) AP

Hablaba poco después del sorprendente empate 0-0 conseguido el lunes en Atlanta ante los campeones europeos. El guardameta había pasado de unos 50.000 seguidores a más de 1 millón.

Menos de 24 horas después del partido, Vozinha ya tenía casi 10 millones de seguidores en Instagram —más que la superestrella de la NBA Victor Wembanyama (6,2 millones) y el quarterback de la NFL Patrick Mahomes (6,4 millones).

“Una locura, es una locura”, manifestó Vozinha al canal brasileño de YouTube CazéTV después del partido que lo convirtió, hasta ahora, en el mayor nuevo nombre del Mundial.

Fue CazéTV, el único canal en Brasil con los derechos de los 104 partidos del Mundial, el que se atribuyó el mérito del enorme aumento de seguidores.

CazéTV es conducido por el popular streamer brasileño Casimiro Miguel, conocido como Cazé. El canal tiene más de 31 millones de suscriptores en YouTube y es conocido por transmisiones deportivas marcadas por un enfoque más informal y conversacional, con énfasis en la participación de los aficionados basada en la comunidad.

Mientras observaba el desempeño de Vozinha durante la transmisión, Cazé se dio cuenta de que el arquero no tenía muchos seguidores en Instagram y empezó a pedirle a su audiencia que comenzara a seguirlo.

España, una de las candidatas al título del Mundial, era amplia favorita para pasar por encima de los debutantes en el torneo. Pero la Roja no pudo encontrar la manera de superar a Vozinha y a una defensa obstinada que tuvo respuesta para todo lo que las superestrellas de España les lanzaron.

“Normalmente pedimos suscriptores”, comentó Cazé. “Hoy no vamos a pedir suscriptores, vamos a pedir seguidores. Para Vozinha. Está frenando a España. Está sorprendiendo al mundo. Es el jugador destacado del primer tiempo. ¿Por qué no mostrarle algo de cariño?”

Sus seguidores aumentaron en unos cientos de miles poco después de eso, y siguieron creciendo y creciendo a lo largo del día. Vozinha, que recién comenzó a jugar profesionalmente a los 25 años, es uno de los pocos futbolistas de 40 años o más en el torneo. Realizó varias atajadas cruciales ante el potente ataque de España y fue elegido el jugador del partido.

El resultado desató celebraciones en Cabo Verde, conjunto de islas frente a la costa occidental de África que alberga a unas 500.000 personas. Cabo Verde es la tercera nación más pequeña por población que alguna vez se ha clasificado al Mundial.

Trámites para la visa de la madre

Vozinha dijo después del partido que su madre no pudo viajar a Estados Unidos para verlo jugar debido a dificultades para obtener una visa.

En Washington, el Departamento de Estado indicó que no tenía registro de que ella hubiera solicitado una visa, pero que estaba trabajando para resolver la situación con las autoridades de Cabo Verde. La dependencia señaló que había notificado a todos los jugadores de países del Mundial afectados por el requisito de una fianza de visa de 15.000 dólares que ellos y sus familias estarían exentos de pagarla.

“El Departamento puede eximir del pago de la fianza de visa a todos los familiares de los jugadores, y está contactando activamente a la familia de este jugador para ayudar con los servicios de visa”, señaló la dependencia.

Una persona familiarizada con la situación dijo que el Departamento de Estado cree que la madre de Vozinha no solicitó una visa porque no tenía un pasaporte válido de Cabo Verde, pero que ahora está en proceso de obtener uno.

La persona habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones confidenciales sobre visas. Se envió una solicitud de comentarios al equipo el martes por la tarde. El próximo partido de la selección caboverdiana es el domingo.

El caso similar de Payne

Un caso similar al de la viralidad de Vozinha ocurrió el mes pasado con el defensor neozelandés Tim Payne, después de que un influencer argentino instó a sus seguidores a convertir al jugador, poco conocido, en un “héroe” del Mundial.

El Scarso, un influencer de fútbol también conocido como Valen Scarsini, identificó al Payne, de 32 años, como el jugador menos conocido del Mundial basándose en su escasa cantidad de seguidores en redes sociales.

Payne tenía alrededor de 4.700 seguidores en Instagram antes de que El Scarso lo señalara. Esa cifra subió rápidamente a más de un millón. El martes tenía casi 6 millones de seguidores.

Impulso para nuevas audiencias

La FIFA ha impulsado la participación de una nueva generación de aficionados al ofrecer a las audiencias más jóvenes nuevas opciones para acceder al principal evento del fútbol. Para el Mundial de 2026, alcanzó lo que describió como un número récord de acuerdos con socios de transmisión que operan plataformas exclusivamente digitales, y se asoció con TikTok y YouTube para permitir que los usuarios vean partes de los partidos en vivo.

Históricamente, Brasil ha sido uno de los países con mayor participación en redes sociales y plataformas digitales. La FIFA tomó nota y hace cuatro años realizó una especie de prueba con CazéTV tras el éxito de Cazé en Twitch.

Transmitió 22 partidos durante el Mundial de Qatar 2022, lo que derivó en un acuerdo mayor para el torneo de este año.

“Gracias”, le dijo Vozinha a CazéTV. “Los brasileños siempre nos han apoyado. Lo sentimos durante nuestra campaña para clasificarnos al Mundial y ahora lo estamos sintiendo otra vez en el escenario más grande. Estamos agradecidos por ello”.

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El periodista de AP sobre temas diplomáticos Matthew Lee contribuyó con información desde Washington.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP