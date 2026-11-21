Un vehículo del comisario pasa frente al Hotel Graham el lunes 16 de noviembre de 2026, en Graham, Carolina del Norte. (Foto AP/Matt Ramey) AP

La confianza entre las fuerzas policiales y la creciente comunidad hispana del condado de Alamance estaba tan fracturada, contó Long, que el hecho de que el vehículo llevara la palabra “sheriff” dificultaba que algunas personas quisieran hablar con él.

“Han estado viviendo con miedo. Sienten que no tienen voz. Han sido reprimidos, oprimidos. Muchos de ellos están deprimidos. Así que sienten que viven en una comunidad a la que no pertenecen”, declaró Long —quien es pastor, empresario y exagente del sheriff— a The Associated Press, dos semanas después de derrotar al comisario republicano Terry Johnson tras una campaña que, según algunos activistas, votantes y funcionarios locales, giró en parte en torno a cuestiones sobre la aplicación de las leyes migratorias y el trato hacia los residentes hispanos.

Johnson es uno de algunos sheriffs, en diversas partes de Estados Unidos, que fueron echados por contendientes que criticaron su cooperación con la iniciativa de Trump de deportar masivamente a personas que residen sin autorización en el país. Aunque se trata de un número reducido, los resultados podrían suponer un problema para otros sheriffs que se considera participaron en la ofensiva de Trump, y posiblemente obstaculizar acuerdos que se han convertido en una piedra angular de los empeños del gobierno.

Johnson fue uno de los primeros sheriffs que permitieron que sus agentes hicieran cumplir las leyes migratorias federales bajo lo que se conoce como un acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Long, quien se postuló como independiente, prometió reducir la cooperación con el ICE, que aún depende de estos pactos de colaboración para aumentar el número de detenciones, a pesar de que el Congreso le proporcionó una inyección de 75.000 millones de dólares por única vez, y de haber contratado a unos 12.000 agentes adicionales.

El gobierno tiene más de 2.700 acuerdos de este tipo con agencias estatales y locales, una cifra muy superior a los 135 que existían cuando Trump comenzó su segundo mandato. Los convenios, concentrados predominantemente en el sur del país, le han proporcionado facultades a más de 29.000 agentes locales de las fuerzas policiales y derivaron en más de 6.600 detenciones durante el mes de julio, aproximadamente el 15% del total de las detenciones realizadas por el ICE, según datos gubernamentales obtenidos por el Deportation Data Project —una iniciativa académica de universidades de California para recopilar y analizar datos oficiales sobre el control migratorio—, los cuales fueron analizados por fwd.us, una organización activista.

La AP examinó unas 250 elecciones efectuadas este mes para el cargo de sheriff en jurisdicciones que tenían acuerdos 287(g), e identificó contiendas en Indiana, Maryland, Carolina del Norte, Wisconsin y otros lugares donde los pactos con el ICE influyeron en la derrota de algún candidato. Muchos comisarios que se postularon este año lo hicieron sin enfrentar oponentes. Sin embargo, los acuerdos con el ICE podrían volver a cobrar relevancia dentro de dos años, cuando se celebren elecciones para sheriffs en Florida, Texas y otros estados con un elevado número de acuerdos 287(g).

Un nuevo sheriff llega al condado de Alamance

Con sus poco menos de 200.000 habitantes, el condado de Alamance es un bastión republicano desde hace mucho tiempo. Se localiza entre Greensboro y el área metropolitana del Triángulo de la Investigación, llamado así porque en sus vértices están la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la Universidad de Duke y la Universidad de Carolina del Norte, en Raleigh, Durham y Chapel Hill, respectivamente. La zona se ha vuelto más competitiva políticamente a medida que su población se ha tornado cada vez más diversa: pasó de tener 750 residentes que se identificaban como hispanos en el censo de 1990 a casi 25.000 en 2020. Actualmente la oficina del sheriff participa en el programa 287(g), confirmó un portavoz, aunque el año pasado puso fin a un acuerdo para albergar a personas detenidas por el ICE.

Johnson, quien es blanco, fue elegido por primera vez en 2002 y ha sido una figura destacada y polarizante. Ha insistido en que recibe con agrado a los inmigrantes que llegan con autorización, y ha negado acusaciones persistentes —incluida una demanda del Departamento de Justicia de hace más de una década, que concluyó con un acuerdo extrajudicial— de que su oficina aplicó criterios de prejuicio racial contra residentes pertenecientes a minorías.

El condado recibió el apodo de “No Chance Alamance” ("Sin posibilidades en Alamance") debido a la percepción de una actuación policial injusta y a la falta de representación política entre los residentes negros e hispanos, señaló Seneca Rogers, miembro de la junta escolar.

En una llamada telefónica, Johnson declaró inicialmente que la política migratoria podría haber contribuido a su derrota. Pero en una breve entrevista posterior expresó que probablemente no fue así, y atribuyó el resultado a su larga permanencia en el cargo y a un ambiente político nacional sumamente adverso para los republicanos, especialmente en Carolina del Norte, donde el exgobernador demócrata Roy Cooper arrebató un escaño al partido rival en el Senado federal, con un margen de victoria de casi 20 puntos porcentuales. Dijo que siempre actuó conforme a la ley y veló por la seguridad pública.

Activistas y residentes refirieron que la comunidad hispana —y hasta cierto punto, la comunidad negra— temía interactuar con la oficina del sheriff, y describieron la percepción de que los residentes no blancos tenían muchas más probabilidades de ser detenidos o retenidos tras una parada de tráfico. Algunas personas temían llamar al 911 e incluso ir a trabajar, señaló Leslie Arévalo, organizadora comunitaria.

La votante Renee Russell expuso que la cooperación del sheriff con el ICE proyectó la falsa impresión de que el condado de Alamance era un lugar poco acogedor. Se mostró entusiasmada ante la llegada de un nuevo liderazgo. Long será el primer sheriff negro del condado, reportaron medios locales.

Sin embargo, la senadora estatal republicana Amy Galey, cuyo distrito incluye el condado, defendió la gestión de Johnson. Manifestó que él trabajó para mejorar las oportunidades de capacitación y los servicios de salud mental. Aunque Galey no cree que el tema de la inmigración haya desempeñado un papel determinante en la contienda, se pregunta si las tácticas de mano dura del ICE en otros lugares podrían haber contribuido a generar una creciente inquietud sobre las fuerzas policiales en general.

Candidatos que apoyaron cooperar con el ICE fueron derrotados en otros lugares

La oficina del sheriff en el condado de Frederick, Maryland —al noroeste de Washington, D.C.—, también participó durante mucho tiempo en el programa 287(g). Desde 2008, el condado detuvo y entregó al ICE a 1.884 personas, dijo el sheriff republicano Chuck Jenkins. No obstante, esta práctica llegó a su fin este año, cuando el gobernador demócrata Wes Moore firmó una ley que prohíbe los acuerdos de colaboración en materia de inmigración con el gobierno federal.

La opinión pública también se volvió en contra de Jenkins, quien expresó que el programa hacía que la comunidad fuera más segura, pero reconoció que probablemente le costó la reelección. Fue derrotado por el demócrata Karl Bickel, un empleado jubilado del Departamento de Justicia federal, quien perdió cuatro elecciones anteriores frente a Jenkins y prometió no colaborar con el ICE.

“En general, la gente está harta de la actitud negativa del sheriff hacia los inmigrantes”, dijo Carol Antoniewicz, trabajadora social jubilada, que distribuyó mensajes por correo electrónico y en redes sociales a favor de Bickel, y también material de campaña.

En el condado de Winnebago, Wisconsin, el arresto y la detención de un maestro escolar por parte del ICE, pocas semanas antes del día de las elecciones, provocó una reacción negativa contra cualquiera que pareciera apoyar a los agentes de inmigración, incluido un candidato republicano que aspiraba a reemplazar al sheriff próximo a jubilarse.

“A estas alturas, cualquier tipo de percepción de que existe una alineación (con el ICE) se considera, definitivamente, un lastre”, expresó Molly Smiltneek, activista local y abogada de inmigración que asistió a una vigilia en apoyo al maestro.

Aunque el departamento del comisario no tuvo nada que ver con el arresto del docente, su acuerdo 287(g) se convirtió en un tema central de campaña, lo que favoreció al demócrata Jason Rippl, quien prometió ponerle fin.

Un sheriff recién elegido busca una mejor alianza con la comunidad

Long, quien anteriormente trabajó como agente en un condado vecino de Carolina del Norte, declaró que hará cumplir la ley en su nuevo cargo y que los infractores rindan cuentas. Pero señaló que no participará en el programa 287(g).

Ha organizado reuniones con la comunidad hispana con la esperanza de establecer nuevas relaciones.

“Quiero que ellos vean a la oficina del sheriff en la comunidad, creando una colaboración y haciéndoles saber que tienen voz. ... No hay necesidad de vivir con miedo”, señaló.

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Schuettler informó desde Phoenix y Lieb desde Jefferson City, Missouri. El periodista de The Associated Press Allen G. Breed contribuyó desde Graham.

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Schuettler es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción de medios locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

FUENTE: AP