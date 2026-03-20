VJ Edgecombe explota con 38 y los 76ers vencen 139-118 a los Kings

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El base de los 76ers de Filadelfia, V.J. Edgecombe (77), lanza una canasta de tres puntos sobre el pívot de los Kings de Sacramento, Maxime Raynaud (42), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 19 de marzo de 2026, en Sacramento, California. (Foto AP/Justine Willard) AP

Quentin Grimes aportó 27 puntos y los 76ers cortaron una racha de cinco derrotas como visitantes y ganaron por cuarta vez en sus últimos seis partidos, pese a jugar sin sus dos mayores estrellas — Joel Embiid (distensión en el oblicuo derecho) y Tyrese Maxey (dedo).

Embiid se ha perdido 11 partidos consecutivos, pero el entrenador Nick Nurse indicó que ha estado progresando.

Edwards lanzó 11 de 18 en tiros de campo y acertó 3 de 3 desde la línea de tiros libres.

Maxime Raynaud lideró a los Kings con 30 puntos y Daeqwon Plowden sumó 20. Dylan Cardwell capturó 14 rebotes. Para los Kings, fue su tercera derrota en sus últimos cinco partidos.

Philadelphia tiró 50% de campo y 47% en triples, en comparación con el 38% desde larga distancia de Sacramento.

El jugador de los Kings Malik Monk salió del partido por una lesión en el hombro derecho y no regresó.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP