Vivas y Millas impulsan carreras; Nacionales anotan 4 en la 9na con 3 toques y vencen a Cerveceros

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El venezolano Jorbit Vivas, de los Nacionales de Washington, toca la bola delante de su compatriota William Contreras, cátcher de los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Washington se embasó tres veces con toques de bola en la entrada. Habá intentado apenas un toque en sus primeros 12 juegos.

Milwaukee llegó a la noche liderando las Grandes Ligas con seis toques de sacrificio.

Con la pizarra 3-3, Trevor Megill (0-2) golpeó a CJ Abrams con un lanzamiento para abrir la novena entrada. Joey Wiemer se embasó con un sencillo de toque por el lado de la tercera base y Luis García conectó un sencillo impulsor por el centro para poner el juego 4-3.

El venezolano Vivas tocó la bola de regreso hacia el montículo, y el tiro por debajo del brazo de Megill se fue hasta el backstop. Los corredores terminaron en las esquinas en una jugada que se anotó como sacrificio y error.

Dos lanzamientos después, Millas tocó la bola de regreso hacia el montículo para otro sacrificio y el corredor emergente Nasim Nuñez se deslizó en el plato antes del tiro de Megill para una ventaja de 6-3.

Easton McGee reemplazó a Megill, quien no consiguió ningún out, y James Wood conectó un doble impulsor.

PJ Poulin (1-0) consiguió que le batearan tres roletazos consecutivos en la octava entrada, y Clayton Beeter cerró con una novena perfecta para propinarles a los Cerveceros su tercera derrota consecutiva. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP