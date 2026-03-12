americateve

Vingegaard muestra su forma en la montaña con triunfo de etapa en la París-Niza

COLOMBIER-LE-VIEUX, Francia (AP) — El ciclista danés Jonas Vingegaard demostró el jueves que está en una gran forma para escalar tras una dominante victoria en solitario en la montañosa quinta etapa de la París-Niza.

ARCHIVO - El danés Jonas Vingegaard, ganador del Tour de Francia, celebra en el podio tras la última etapa del Tour de Francia en París, Francia, el 23 de julio de 2023. (Foto AP/Daniel Cole, Archivo)
Los rivales de Vingegaard no pudieron acercarse al líder de la carrera en las últimas cuatro subidas mientras el saludaba y lanzaba besos al equipo de cámara al borde de la carretera al entrar en el tramo final.

El campeón del Tour de Francia en dos ocasiones completó el recorrido de 206 kilómetros (128 millas) hasta Colombier-le-Vieux, en el sur de Francia, con 2 minutos y 2 segundos de ventaja sobre el francés Valentin Paret-Peintre y con 2:20 sobre el colombiano Harold Tejada.

Tras haber ganado también la cuarta etapa el miércoles, Vingegaard aventaja al colombiano Daniel Martínez por 3:22 en la clasificación general. La carrera termina el domingo en Niza.

Además de perseguir este año su primer título en la París-Niza y una tercera corona en el Tour, Vingegaard tiene previsto debutar en el Giro de Italia en mayo con el objetivo de ganar las tres grandes vueltas.

Ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023 y el año pasado conquistó su primer título de la Vuelta a España.

Vingegaard, de 29 años, ha intensificado su preparación después de haber sido claramente superado en el Tour por su rival Tadej Pogačar en los últimos dos años, especialmente en las subidas más duras.

La edición 113 del Tour comienza el 4 de julio.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

