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Vinculan fideos saborizados a más de 100 casos de salmonelosis en Europa

GINEBRA (AP) — Las autoridades europeas de seguridad alimentaria y salud reportaron un brote de infecciones por salmonela relacionado con productos de fideos saborizados, con 106 casos confirmados —en su mayoría entre niños y adultos jóvenes— en 14 países.

Los casos se notificaron por primera vez en noviembre y al menos 49 personas necesitaron tratamiento hospitalario, indicaron en comunicados separados la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades el martes y el miércoles.

"Los productos de fideos saborizados son la fuente más probable de un brote en curso de infecciones en varios países, con pruebas que vinculan los casos con artículos de la misma marca”, indicaron las agencias.

No especificaron el proveedor, pero indicaron que los casos relacionados con la cepa Salmonella Stanley estaban conectados con un productor en Ucrania.

Reeva Foods mencionó en un comunicado la semana pasada una “presunta detección” de Salmonella Stanley en un lote específico de sus fideos instantáneos distribuidos en el mercado báltico y producidos por Euro Food Service, un fabricante ucraniano de productos Reeva.

La empresa indicó que había abierto una investigación interna y retiró los lotes afectados. Añadió que, como consecuencia, tomó medidas que incluyen pruebas en laboratorios independientes, auditorías regulatorias, monitoreo ambiental y medidas preventivas adicionales.

“La seguridad de nuestros consumidores es nuestra máxima prioridad”, manifestó Reeva, al tiempo que apuntó que estaba cooperando con las autoridades.

Las autoridades europeas señalaron que se han reportado casos en Austria, Reino Unido, Chequia, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia y Suecia.

Citaron evidencia microbiológica que mostró una cepa del brote detectada en Alemania y Lituania en productos de fideos con sabor a pollo y a pollo picante, e indicaron que la pesquisa debía continuar.

Los síntomas de la intoxicación por salmonela incluyen diarrea, fiebre, vómitos intensos, deshidratación y calambres estomacales. La mayoría de quienes la contraen se recuperan en el plazo de una semana. Las infecciones pueden ser graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios más débiles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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